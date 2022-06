A fines de Octubre de 2020, Lío Pecoraro anunció que padecía leucemia, por lo que tuvo que hacer pausa en sus trabajos para dedicarse de lleno a su salud. En abril de este año, el periodista regresó a “El run run del espectáculo”, pero no a “Todas las tardes”, ciclo del que también formaba parte.

Lío Pecoraro (Instagram)

Este lunes en “LAM” (América), Fernando Piaggio, amigo y colega de Pecoraro en Crónica Tv, aseguró que él no volvió al programa de Elnueve porque su conductora, Maju Lozano, no quiso que así sea.

“El que lo conoce a Lío sabe que él todo el tiempo quiere laburar. En los peores momentos también, cuando estaba luchando por su vida”, comenzó diciendo.

Polémica con Maju Lozano y Lío Pecoraro. Foto: Gentileza La Nación

Y siguió: “Durante todo el tiempo, y saco al canal del medio, le decían ‘Lío, te estamos esperando. Lío tenés tu lugar’. Después vino el trasplante de médula y él seguía esperando. Pero le decían, ‘te esperamos. ¡Sos un guerrero!’”.

“Cuando llega el momento de incorporarse, una semana antes de su regreso, le manifiestan que no estaba lo que le habían prometido, durante un año y medio en el programa. Humanamente no se portaron bien con Lío. La que no quería que esté a su lado es Maju Lozano”, concluyó.

Cómo fue el regreso de Lío Pecoraro a Crónica Tv

Al momento de contar que tenía leucemia, Lío Pecoraro prometió vencerle a la enfermedad, y así fue. En abril de este año regresó a su ciclo “El run run del espectáculo” en medio de una fiesta, globos, baile, brindis y Moria Casán como invitada especial.

Lio Pecoraro

“No sabía que podía pelear tanto, que tenía un Hulk dentro de mí. Yo nunca sentí que estuviera enfermo. Jamás sentí que tuviera una enfermedad”, expresó emocionado.