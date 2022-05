En octubre de 2020 Lío Pecoraro contó que tenía leucemia y que iba a hacer lo posible para vencerla. Así fue que a principios de abril regresó a la televisión y anunció su recuperación. Ahora, emocionó a todos al contar cómo fue que se enteró de la enfermedad.

El panelista decretó un lema para luchar contra la leucemia.

Este sábado en “PH: podemos hablar” (Telefe) que el periodista brindó detalles de aquel terrible día que marcó un antes y un después en su vida. El conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, pidió que avanzaran los que “la vida les cambió en un instante”. Ahí fue que él comenzó su relato.

“Yo estaba haciendo un programa en Canal Nueve, Todas las tardes. Estábamos reunidos en el patio, en plena pandemia, y pasó José María Listorti. Lo saludé, pero en mi cabeza dije ‘¿qué nombre le dije a este tipo?’. Eso me hizo ruido y me advirtió”, expresó.

Y siguió: “Pasaron los minutos y tenía que microfonearme en el estudio. Le pregunté a una de las productora cómo me veía, porque pensé que me había dado un ACV y que tenía la boca torcida”.

“Ella me dijo que me veía bien, y yo le dije: ‘Sé quién sos, pero no me sale tu nombre’. Quería salir al aire, pero llamaron a mi compañero, Fernando Piaggio, para avisarle la situación. Vino una ambulancia y yo no podía hablar ni articular”, indicó.

“Me hice estudios de la cabeza y todo estaba bien. En el chequeo general salieron valores alterados: blancos, plaquetas y rojos. Repetimos los análisis y dieron peor. Decidieron hacerme otro estudio y ahí saltó la sospecha de leucemia. Era un sábado, no había ido a Crónica a hacer mi programa. Llamé a Fernando para decirle que me venga a buscar porque me tenían que internar”, mencionó.

Y añadió: “Estuve desde principios de octubre de 2020 hasta creo que el 2 de diciembre. Leucemia mieloide aguda. Aguda porque se dispara de un día para el otro. El tratamiento consta de una punción de médula, gracias a Dios logramos el resultado, y después vienen tres etapas de consolidación”.

Por último, Pecoraro comentó que en la Fundación Favaloro le dijeron que como su leucemia era de riesgo medio debía considerar el transplante de médula ósea. “Fue mi hermana, Laura, quien con todo su amor me dio su médula. El más joven de todo este piso soy yo porque tengo 1 año y 2 meses”, concluyó.

El periodista junto a su hermana Laura. Foto: Gentileza

El regreso de Lío Pecoraro a la televisión

Fue a principios de abril que tras su larga lucha contra la leucemia, Lío Pecoraro regresó a la pantalla chica de la mano del programa que conduce junto a Fernando Piaggio “El Run Run del Espectáculo” (Crónica Tv).

Lio Pecoraro

Entre música, globos, baile y palabras de agradecimiento, el periodista expresó: “No sabía lo fuerte que era, que podía pelear tanto, que tenía un Hulk dentro de mí. Me pasó que nunca sentí que estaba enfermo, jamás”.