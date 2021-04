Lío Pecoraro fue diagnosticado con leucemia desde octubre del año pasado. Desde entonces, el periodista ha llevado a cabo el tratamiento y se conoció que en las últimas horas recibió un trasplante de médula.

//Mirá más: Lío Pecoraro compartió una foto desde su casa y contó cómo sigue de su enfermedad

Lío Pecoraro dio a conocer a través de un mensaje en sus redes sociales que la donante fue su hermana menor, Laura.

Lío Pecoraro fue diagonistacado con leucemia en octubre 2020. (Instagram/liopecoraro)

“Ya puedo decir que soy un trasplantado de médula. Gracias. Mi hermanita me donó su médula”, expresó el periodista en su cuenta de Twitter.

Pecoraro hizo referencia a la importancia que es para un paciente encontrar a un donante cercano. “Lleno de emoción escribo esto descargando lágrimas y destacando tu gran gesto de amor para darme vida. Ahora seré el Benjamín de la familia. Gracias, gracias, gracias”.

Lío Pecoraro recibió el trasplante de médula de su hermana y compartió su alegría en la red. Captura de Instagram

A las palabras de agradecimiento hacia su hermana le siguió un mensaje que realizó Lío Pecoraro en su Instagram: “Estoy muy feliz, siento que acabo de renacer y lo quiero compartir con ustedes. Les mando un beso grande y agradezco infinitamente todas las oraciones para mi recuperación. Gracias”.

//Mirá más: Lío Pecoraro con una gran noticia: “Mi médula empezó a generar glóbulos”

El relato de Lío Pecoraro antes de su trasplante de medula

Antes de realizarse el procedimiento, Lió Pecoraro compartió detalles sobre la última etapa de su tratamiento. El comunicador lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde también anunció que su hermana sería la donante y que el procedimiento se realizaría en la fundación Favaloro.

“Como ustedes saben, me gusta compartir desde el día uno todo el proceso que me tocó atravesar. Gracias a todos ustedes, he podido salir adelante y estoy muy feliz por ello. Me quedaba una etapa: se trata de una cuarta consolidación que se llama intercambio medular. Yo voy a ser trasplantado de médula”, comenzó diciendo el periodista.

“No es fácil encontrar un donante de médula; hay una desinformación importante sobre el tema porque la gente piensa que le van a arrancar una parte del cuerpo, pero es solo una extracción de sangre que basta para salvar una vida”, explicó el periodista.

“Este va a ser el sello definitivo a mi ‘decretado, ganado y sanado’ que impuse desde el día uno. Los milagros existen. Los médicos existen. La medicina existe, por supuesto. Y la fe y el cariño de todos ustedes”, dijo Pecoraro antes de finalizar su video.