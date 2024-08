“No puedo, no quiere”, Flavio Mendoza reveló el momento más difícil en la educación de Dionisio

Flavio Mendoza es un coreógrafo y bailarín argentino con gran popularidad en los medios de comunicación y los escenarios. A lo largo de los años, logró mostrar su talento y carisma para las coreografías y puestas en escenas que lo llevó a ser muy querido en el ambiente. El famoso es padre Dionisio de seis años, ambos comparten momentos de su rutina en redes sociales.

Al igual que otras pequeños influencers, Dionisio tiene miles de seguidores en Instagram, en donde comparte algunos detalles de su rutina, sus looks y días de juegos. Lo que sucede con los hijos de otros famosos como Matilda Salazar, Mirko y Anita, la hija de Pampita, que desde chicos alcanzaron la popularidad del mundo virtual.

Flavio Mendoza habló de la crianza de su hijo Dionisio

Flavio Mendoza estuvo de invitado en el programa de streaming “Soñé que volaba” y allí habló de la educación que lleva con su hijo Dionisio y cómo busca cambiar algunas cosas de la educación tradicional que recibe en el colegio, a pesar de la evolución actual.

Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza Foto: instagram/flaviomen

“Cuando dicen que evolucionamos yo no creo que sea así. Me pasó con mi hijo. Yo soy papá solo y le dije todo el tema de los colores, que use el que le guste. Pero después, cuando empezó la escuela ya vino con que el celeste es de nene y el rosa de mujer. Yo le hacía trencitas y ahora no puedo tocarle el pelo, no quiere porque es de nena. Eso se lo comunican los demás”, expresó Flavio Mendoza sobre la educación que intenta inculcarle a su hijo, más allá de la que le enseñan en el colegio.

“¿Cómo hacés para enseñarle la normalidad cuando su realidad es muy lejana? Porque él ve que un teatro lleno lo va a ver a su papá”, le preguntó Migue Granados. A lo que el coreógrafo respondió: “Es una construcción que lo hago todos los días. Yo se lo explico todos los días, no lo entiende del todo porque es muy chico y está acostumbrado a eso, pero trato de decírselo todos los días”.

Flavio Mendoza y su hijo Dionisio Foto: gentileza caras

“La típica, decirle ‘mirá que hay un montón de nenes que no tienen esas zapatillas que vos tenés’. No la va a entender porque no la vive, pero creo que es necesario pasar por algunas cosas en la vida. A mí me dice ‘mi casa’, y yo le digo que no es su casa. Es la casa de papá, que él vive conmigo”, agregó Flavio Mendoza sobre la crianza de su hijo.

“Me pregunta qué es mío y yo le digo que nada, que en algún momento lo va a lograr y que en algún momento va a ser de él. Yo se lo digo para que no diga ‘quiero esto, quiero lo otro’. Él no tiene Play, no tiene esos aparatos que me parecen terribles”, comentó el coreógrafo.