“Todavía la…”: L-Gante reveló que siente cuándo Jamaica, su hija, habla del novio de Tamara Báez

L-Gante es un cantante de RKT de 23 años, que durante su corta carrera vivió múltiples momentos de estrella. El 13 de septiembre de 2021 nació Jamaica, su hija junto a la influencer, Tamara Báez, y aunque la pareja se encuentra separada, tiene un vínculo estrecho por la niña de dos años.

L-Gante junto a su hija, Jamaica, y su expareja, Tamara Báez Foto: gentileza

A finales de julio, se volvió viral que L-Gante se encontraba en Europa junto a su hija, Jamaica, su expareja, Tamara Báez, y el novio actual de la influencer, Thiago Martínez. Lo cual delató que ya tenía una mejor relación con la madre de su hija y que hasta se lleva bien con la pareja de ella.

Dentro de este contexto, el cantante brindó una entrevista con Infobae y detalló sobre su relación actual con Tamara: “Bien. Imagínate que lo mandé a hacer el pasaporte al novio de la mamá de mi hija, lo llevé a París, a España, una girita europea”.

L-Gante y su hija en el parque de Disney Land en París Foto: Instagram

“Tamara, la mamá de mi hija Jamaica, la pareja de Tamara y mi mamá. La pasamos re bien. Sé separar las cosas. A mí me puede llegar a molestar más que gente que sea más adulta, que yo no las sepa separar y yo que soy menor lo supe entender. Uno tiene que saber diferenciar”, explicó L-Gante sobre el viaje a Europa.

L-Gante habló de la relación de su hija con la actual pareja de Tamara Báez

Luego, L-Gante explicó cómo es la relación con el actual novio de Tamara, ya que le consultaron si les tuvo que sacar fotos: “Y sí. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy ahí con ellos. Si no estoy yo, se van a sacar una foto igual. Les decía: “Ponganse ahí que les saco”.

Tamara Báez junto a su novio actual Foto: instagram/tamarabaez

Frente a la pregunta de si en algún momento sintió celos, el cantante de RKT, explicó: “No, mi hija también a veces me habla de él o enfrente mío va corriendo, le da un abrazo y le dice: ‘Thiago’. Por algo lo querrá mi hija y lo veo bien. A Tamara la veo feliz, tranqui, haciendo la suya y eso es lo bueno. Yo la amo todavía y significa que quiero que le vaya bien, que esté bien”.

Finalmente, habló de la posibilidad de volver a apostar en la relación con Tamara: “No. Estaría buenísimo para Jamaica, pero que fluya. Somos chicos, somos jóvenes, vamos aprendiendo, tampoco hay que destruir nada y ya es muchísimo llevarnos bien y tener cierto comportamiento como adultos y no como adolescentes que se pelean por Facebook”.

L-Gante habló de la posibilidad de volver a intentar una relación con Tamara Báez

“Hubo momentos en los que Tamara me daba con todo, me escrachaba o me tiraba una historia en redes y esa temporada me repudrió. Son problemas normales. Nada más que soy el L-Gante y se generan cosas más exageradas”, señaló.