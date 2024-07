¡Muy acaramelados! Griselda Siciliani y Luciano Castro compartieron su primera foto juntos en un íntimo momento

Este verano, en medio de la sorpresiva y polémica ruptura de Luciano Castro con Flor Vigna, el actor confesó que tras más de 15 años había retomado una potente relación sentimental con Griselda Siciliani. Lo cierto es que, desde entonces, si bien tanto el actor como la actriz confirmaron el romance en diferentes entrevistas radiales y televisivas, venían manteniendo un perfil más que bajo evitando mostrarse juntos.

Pero tal parece que la historia de amor avanza a paso firme, consolidándose al punto tal que ambos se animaron a mostrarse juntitos y súper enamorados desde sus redes sociales, a modo de oficialización del noviazgo.

La primera foto oficial de Griselda Siciliani y Luciano Castro

Durante la madrugada de este jueves fue Griselda quien dio el primer paso compartiendo en sus Instagram Stories una postal donde se la ve sonriente mientras Luciano la abraza, con un claro mensaje interno entre ellos: “Oiga señor! Qué hace?”, aunque sin arrobarlo.

La dulce foto que compartió Griselda junto a Luciano. Foto: Instagram

Unas horas después fue Castro quien hizo lo suyo y compartió otra foto de la pareja, donde él la besa mientras Griselda posa con una enorme sonrisa. El detalle de la publicación: Luciano no sólo la arrobó a Siciliani sino que le dedicó un “Te quiero”, lo que confirma que la cosa va en serio.

La foto que Luciano le dedicó a Griselda. Foto: Instagram

El pedido de disculpas de Luciano y Griselda a Flor Vigna

Luego de que Luciano Castro, su ex novio, contara que estaba iniciando una relación con Griselda Siciliani, Flor Vigna dio a entender que los actores no habrían sido del todo prolijos con ella. “Digamos que no le salió todo tan bien (a Luciano). Se mandó algunos cagadones, pero también es como que eso verifica que esta historia tenía que terminar. La mía con él y tenía que empezar la de ellos dos. O sea que lo hizo como pudo”, dijo la cantante en una nota con Caras.

A fines de mayo pasado, Rodrigo Lussich contó en Socios del espectáculo (El Trece) que tanto Siciliani como Castro le habrían pedido disculpas a Vigna por las desprolijidades. “Lo que me llamó la atención de esta nota de Caras es que ella dice que Luciano le pidió perdón y que Griselda también”, comentó el conductor. “Es que parece que la cosa empezó antes (de que ellos se separaran)”, intervino Nancy Duré. “Yo no entiendo igual por qué Griselda le tendría que pedir perdón a Flor Vigna”, aseguró lapidario Lussich.