La rotunda decisión que tomó Flor Vigna con su pelo: “Vivir es urgente”

Flor Vigna es una actriz, bailarina, conductora, modelo y cantante argentina de 29 años, y ya posee casi 10 años de trayectoria en la farándula argentina. Lo cierto que desde los inicios pudo cautivar al público y se construyó un grupo de fanáticos que la acompañan hasta la actualidad.

A través de su carrera artística, Flor Vigna estuvo al pendiente de las tendencias de la moda, no solo de la vestimenta y los accesorios, sino que también a los looks en el cabello, como diferentes colores y cortes. En los últimos meses, el look de Vigna fue tener el pelo muy largo con extensiones y de un color naranja vibrante.

El look de Flor Vigna antes de su corte de pelo.

Flor acaba de lanzar su nueva canción, “Puedo solita”, una que escribió para atravesar el duelo de la separación de Luciano Castro y para recordarse que puede sola. En esta oportunidad, Flor se filmó con una tijera de peluquería y mechones de pelo en la mano, mientras enseñaba su tatuaje de “Vivir es urgente”.

“Pasaron cosas”, escribió Vigna, y luego enseñó su rotundo cambió de look. Mantuvo el color naranja vibrante, pero se cortó el pelo por encima de los hombros y se dejó el flequillo para el costado. Posteó un video, mostró el proceso y resaltó: “Estoy muy feliz con todo el apoyo a ‘Puedo Solita’”, y agregó un corazón con una curita.

Lo cierto es que muchas personas ven los cambios de looks, ya sean cortes o diferentes colores, como métodos de catarsis para atravesar momentos tristes y/o difíciles.

El éxito de “Puedo Solita” de Flor Vigna

Flor Vigna lanzó “Puedo Solita” su nueva canción y en dos días ya posee más de 155.000 visualizaciones en su canal de YouTube, y además, se encuentra en el puesto 23 del ranking de tendencias de música. Flor expresó su felicidad por la canción y le agradeció a sus fans.