More Rial confesó que “no le salió la panza” en el embarazo y mostró una foto contra los haters

En marzo pasado trascendió la noticia: Morena Rial espera su segundo hijo. La hija del conductor Jorge Rial ya es madre de un niño llamado Francesco Benicio, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni. En esta nueva etapa se muestra muy feliz: enamorada de Matías Olgas, un boxeador de 20 años, y embarazada de 24 semanas. Hace unos meses fue el periodista Luis Ventura quien confirmó la noticia.

En abril pasado el abuelo se había mostrado feliz en declaraciones a Socios del Espectáculo: “Voy a ser abuelo. Lo sé casi desde el primer momento. Me llamó mi hija, le costó un poco… Me había llegado un rumor, yo le pregunté, tardó un día en contestarme, hasta que tomó coraje y me contó que estaba embarazada”.

Y agregó: “La otra vez me mandó su ecografía, así que la vi, lo vi. No sé qué es todavía. Bienvenida lo que sea, estoy feliz, otro nieto, nieta, lo que venga. Una vida siempre es bienvenida”. Al ser consultado por el padre del bebé, Jorge aclaró: “De él no sé nada. Tengo entendido que es boxeador. No lo conozco, no hablé nunca con él, no tengo imágenes de él, nada. A mi hija hace bastante que no la veo en persona, desde el año pasado”.

More Rial mostró su ecografía. Foto: Instagram

Morena, tras estar ausente de las redes sociales durante un tiempo ya que su cuenta de Instagram había estado deshabilitada, volvió a comunicarse mediante la cajita de preguntas con sus más de un millón de seguidores.

Un anónimo le consultó cuándo iba a mostrar la pancita mediante algún posteo y fue entonces que la mamá de Francesco Benicio admitió que aún no le había salido mucha: “Sí, estoy de seis meses, pero no me salió mucha panza”, contó More y acompañó con emoji de pollito y corazón blanco.

IG Morena Rial. Foto: Instagram

Otro seguidor le preguntó cuánto llevaba de embarazo. More, súper específica, respondió: “24 semanas y dos días”. También aprovechó para recordar que su primogénito Francesco nació vía cesárea.

La polémica de Morenal Rial y Luis Ventura

Tras la difusión de la información del embarazo a cargo de Luis Ventura, Morena expresó su furia. Llamó a Ventura “pelotudo” por revelar detalles sin su consentimiento. El periodista, por su parte, respondió en Mañanísima y destacó que no tenía intención de confrontar con Morena debido al cariño que le tiene, comparándola con sus propios hijos.

Esta situación generó una serie de reacciones en los medios y entre los seguidores de ambos. Morena, conocida por ser franca y directa, decidió desmentir algunos detalles, afirmando que no estaba de tres meses como se había dicho. Además, la joven expresó su molestia por la forma en que se dio a conocer la noticia.