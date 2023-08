Maxi López se fue de la Argentina: “No puedo estar...”

Maxi López regresa a Inglaterra después de pasar 15 días en Argentina junto a sus hijos. El exjugador de fútbol viajó de manera urgente a Buenos Aires para estar con sus tres pequeños, Constantino, Valentino y Benedicto, cuando se supo que Wanda Nara estaba enfrentando problemas de salud y sometiéndose a chequeos médicos.

En diálogo con Intrusos antes de salir del país, el exfutbolista aseguró: “Estoy bien, vine a visitar a mis chicos, a pasar tiempo con ellos, a ponerme a disposición por toda la situación y para acompañarlos. Yo vivo en el exterior y no puedo estar en todo momento, pero esto es una situación diferente y delicada”.

Wanda Nara y Maxi López. Foto: Instagram

Sobre la situación de sus hijos con Wanda en medio de todo lo que ocurrió con el tema de su enfermedad, Maxi sentenció: “Mis chicos ven todo, están conectados, en las redes sociales, hoy te enterás de todo. No fue fácil porque se enteraron por otras personas y en cualquier tipo de situación es la madre o el papá los que tienen que comentar estas cosas. Por eso tomé el primer vuelo que pude y vine para acá para estar con ellos”.

Sobre el tema de la pelea que habría tenido Maxi con Wanda, el exfutbolista explicó: “Hubo momentos en los que nos seguíamos y otros que no, es la rutina normal”.

Por último señaló: “Es la situación de 3 chicos, de 11, 12 y 14 años. Ustedes sabrán cómo pueden estar ellos. El más chiquito tuvo una pequeña lesión jugando al fútbol”.

La hija de Maxi López cumplió 4 meses de vida

Al viajar para estar con sus hijos y con Wanda, Maxi le dijo adiós por unos días a su esposa Daniela Christiansson y a su pequeña Elle.

Maxi López, Daniela y la pequeña Elle saliendo de la clínica luego del nacimiento. (Instagram Daniela Christiansson)

La esposa del exfutbolista decidió viajar con rumbo al hogar de sus padres para no estar sola mientras cuidaba a la nena, quien cumplió 4 meses de vida. “Feliz 4to mes a mi pequeño sol. Me estoy poniendo un poco sensible al darme cuenta de lo rápido que estás creciendo. Pero somos padres increíblemente afortunados de tener una niña tan hermosa y divertida”, escribió Daniela en Instagram con motivo de la celebración.

La foto que publicó la esposa de Maxi López mostrando el primer viaje a de Elle. Foto: Instagram

Maxi López aprovechó para publicar un comentario para su pequeña, asegurándole a su pareja y a la nena que ya va en camino: “Felices 4 meses mi amor , papi ya vuelve a casa”.