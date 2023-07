Tras la llegada de Maxi López a la Argentina para apoyar a Wanda Nara, su esposa tomó una importante decisión.

Al empezar los rumores sobre el estado de salud de Wanda Nara, Maxi López empacó todo y viajó de urgencia al país para estar cerca de sus hijos mayores y acompañar a su exesposa en todo lo que necesite. Sin embargo, el exfutbolista viajó solo, sin la compañía de su esposa, Daniela Christiansson, y su hija Elle.

Ambas se quedaron en su casa en Londres, pero en las últimas horas se conoció la decisión que tomó Daniela sobre lo que hará con su pequeña hija mientras Maxi está con sus hijos mayores.

Maxi López, Daniela y la pequeña Elle saliendo de la clínica luego del nacimiento. (Instagram Daniela Christiansson)

Christiansson decidió viajar a su país de origen, a la casa de sus padres, para no estar sola. “Hola Suiza. El primer vuelo de Elle salió bien. Mostrándole a mi hija el pueblo en el que nací”, expresó la pareja de Maxi López.

La foto que publicó la esposa de Maxi López mostrando el primer viaje a de Elle. Foto: Instagram

La razón por la que Wanda Nara no ha conocido a la hija de Maxi López

En la entrevista que Wanda Nara dio en “Cortá por Lozano” y que fue transmitida el pasado lunes, la mediática fue consultada por su vínculo con Maxi y el motivo por el que no ha conocido a la pequeña Elle.

Wanda aseguró que las cosas con Maxi están bien, que ambos son cercanos, especialmente por el tema de sus hijos y que el motivo por el que todavía no había conocido a Elle tenía que ver con el poco tiempo que ha pasado desde su nacimiento en el mes de marzo.

“No, me la mostró por fotos, pero no la hizo viajar todavía porque no tenía todas las vacunas”, explicó Wanda, aunque dejó la puerta abierta sobre la posibilidad de conocerla en un futuro próximo, esto sería posible si Daniela decide venir a acompañar a Maxi y a los hermanos mayores de Elle, Valentino, Constantino y Benedicto.