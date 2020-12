A pesar del clima festivo que se vivió el martes en Masterchef Celebrity, con el regreso de btras su internación por Covid-19, Leti Siciliani no tuvo una buena noche.

De entrada el jurado tuvo fe en su misión, que era replicar una hamburguesa vegetariana. “Puede ejecutar una muy buena hamburguesa y ejecutarla muy bien”, le dijo entusiasmado Damián Betular a Martitegui y Donato de Santis.

Pero la experiencia de Leti no fue buena: arrancó bien, pero con el tiempo se le fue complicando. “Trece minutos te quedan, estás complicada en serio”, le dijeron, mientras todavía trabajaba en la forma de los medallones.

A la hora de la devolución, el plato -a base de arroz yamaní y lentejas- no recibió las mejores críticas, y ella se justificó: “Me colgué con el arroz”, quiso explicar.

“Está súper consistente a la vista pero se desgrana todo”, dijo Betular, y Martitegui fue por más: “Esta hamburguesa tiene algunos problemas. Si vos me decís que cuando Santi dijo que faltaban tres minutos vos recién estabas procesando el arroz, volvemos siempre a lo mismo: ¿Qué pasa en los otros 57 minutos?”, le preguntó.

Y Leti no dudó en responderle, algo molesta: “Estuve regia en los otros 57, lo que pasa es que vos nunca pasaste. No sé qué estuviste haciendo, pero si hubieses pasado te hubieses dado cuenta de que estaba maravillosamente bien. Me atrasé con algunas cosas pero no influyó ni mi carácter, ni mi alegría ni mi mal humor, nada”, dijo.

Ante la respuesta, el jurado puso fin a su devolución. Finalmente Leti pasó junto a Fede Bal y Rocío Marengo al jueves de última chance, paso previo a la sentencia del domingo.