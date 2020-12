Rocío Marengo volvió a Masterchef Celebrity después del repechaje, pero este domingo tuvo un programa con altibajos, llanto y hasta un llamado de atención del conductor, Santiago Del Moro.

Rocío fue llamada a la devolución junto a Fede Bal y Leticia Siciliani, y no pudo contener las lágrimas mientras el jurado evaluaba su plato, una hamburguesa vegetariana.

A pesar de que terminó con el delantal gris, Marengo sí cosechó algunos halagos. “Estamos muy contentos de lo que lograron, a la ciega, ir al mercado a tratar de entender cuáles son los ingredientes... Espectacular, nos encantó”, les dijo Donato de Santis.

Pero Rocío rompió en llanto y Del Moro le preguntó si estaba bien. “A veces siento que las devoluciones son tan estrictas que no me espero que después me digan que estuve bien”, explicó ella.

“Disfrutá eso, Ro, que es para vos también, por favor”, le dijo Del Moro tajante.

La clave de Marengo vino al final, cuando el jurado, que también componen Damián Betular y Germán Martitegui, le anunció que estaba en camino a la eliminación nuevamente. “La concha de su madre”, dijo Marengo, sin ocultar su frustración.