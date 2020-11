En la última gala de MasterChef Celebrity Argentina se vivió el crudo repechaje que el público entero temía. Tanto Boy Olmi como el resto de los participantes que se habían despedido del programa, se enfrentaron cara a cara y lucharon por obtener de nuevo su lugar en el concurso. En plena tensión salió a la luz la primera clasificada: Iliana Calabró.

Iliana Calabró clasificó en MasterChef y festejó a todo trapo lanacion.com.ar

Boy, Nacho Sureda, Martín Fabio (conocido como El mono de Kapanga), Patrica Sosa, Roberto Moldavsky, Iliana Calabró y Rocío Marengo dejaran todo en sus creaciones para impresionar al jurado. Y antes de que terminara la emisión, el misterio fue revelado por Damián Betular: “La cocinera que tiene el lugar en la gala de regreso el domingo es Iliana Calabró” fueron sus palabras exactas. La actriz se lució con una lasagna de berenjenas que el jurado no pudo evitar halagar.

Por ahora siguen firmes en competencia Claudia Villafañe, Belu Lucius, Leticia Siciliani, Sofía Pachano, El Polaco, Analía Franchín, el Turco García, Vicky Xipolitakis y Fede Bal mientras se palpita lo que será “el regreso triunfal” de los ya eliminados. Tras las palabras de Betular, Iliana subió al balcón y demostró que está firme en batalla.

“No me daban las patitas para subirme al balcón”, confesó Iliana entre risas después de conocer la decisión del jurado. El domingo, junto a otros elegidos, volverá cocinar para que el jurado defina si entra o no a las cocinas nuevamente. Por otra parte, el paso de Dolli Irigoyen llegó a su fin y Santiago del Moro le dedicó unas tiernas palabras: “Sos parte de esta familia y te vamos a extrañar mucho”

Dolli Irigoyen se retira del programa lanacion

Recordemos que Iliana Calabró había sido eliminada tras no aguantar la presión de una prueba de pastelería. Los participantes debían preparar Croquembouche, plato que consiste en una pirámide de profiteroles y caramelo, e inclusive Boy Olmi, caracterizado por su tranquilidad en los desafíos, perdió la compostura.

“Fue muy lindo pasar por acá, porque amo cocinar. Quizás no estoy preparada para la presión de este certamen. He investigado nuevos sabores, he compartido con grandes compañeros, con todos ustedes a quien considero grandes amigos”, dijo Iliana, entre lágrimas, luego de conocer la decisión del jurado.