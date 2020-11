Luego de una semana picante en la que se sacaron chispas en más de una ocasión por cuestiones personales, el Mono de Kapanga y Rocío Marengo lograron ganar su regreso a MasterChef Celebrity. El cantante y la modelo desde este lunes volverán a la competencia luego de pasar las pruebas de la gala de eliminación en la que superaron a Iliana Calabró, Roberto Moldavsky y Nacho Sureda.

El Mono logró destacarse en la gala de eliminación con una torta de brownie con merengue y dulce de leche que hizo sonreír a Germán Martitegui. El jurado, Donato de Santis, señaló al cantante como ganador. “(Estoy) muy feliz, muy contento. Un gran reconocimiento al esfuerzo, a la voluntad. Juré por las nenas que no iba a llorar”, indicó el cantante.

Tras la deliberación de los jurados, los mismos consideraron que había dos participantes que merecían subir al balcón y por eso decidieron nominar a Rocío Marengo, quien en un giro irónico había logrado sortear con éxito la difícil prueba que le había asignado el Mono.

“Estoy feliz de la vida. Cuando yo me fui vi sonrisitas mientras me despedía con mucha angustia. Voy por esas sonrisitas”, comentó Rocío, que en las semanas que estuvo afuera no paró de lanzar comentarios hacia sus compañeros de certamen.

Con información de Ciudad Magazine.