Este domingo comenzó el repechaje en Masterchef Celebrity ya hubo una primera polémica entre el “Mono” de Kapanga y Rocío Marengo, quienes buscan un lugar para volver a la competencia.

El objetivo era que cada participante preparara su plato favorito, pero le sumaron una condición: cada participante debía descarozar diez aceitunas en el menor tiempo posible para poder robar ingredientes de las cocinas de sus compañeros.

Los mejores en la prueba fueron el “Mono” y Marengo, quienes obtuvieron la posibilidad de robar ingredientes. La diferencia fue que el cantante se mostró más compasivo, mientras que la modelo no lo dudó y tomó los objetos más preciados de las mesas.

“No quiero desfavorecer a nadie, quiero que todos mantengan más o menos sus ingredientes. No jugué con maldad”, dijo el “Mono”. Pero Marengo tenía otros planes: “Yo me abastezco, olvidate”.

“Hay que robar, pero sobre todo, hay que jugar. Yo estoy con los tapones de punta”, reconoció la modelo, quien agregó: “A mis compañeros les quiero decir que los voy a echar de uno a uno”.

Cuando el conductor Santiago del Moro se acercó a la mesa del “Mono” para consultarle si pasaba algo y si estaba enojado con Marengo, el músico no dudó en contestar con una canción: “Todo vuelve, Santi... No soy de rendirme fácil. Roban y nadie grita. Son buenas personas”, entonó señalando a Marengo. y haciendo alusión al tema de Kapanga “Roban y nadie grita”.