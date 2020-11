Vicky Xipolitakis no encuentra aún una respuesta de la justicia para resolver el juicio que tiene con el papá de su hijo, Javier Naselli, por alimentos. Y está muy preocupada por la situación económica y laboral del país y, de manera personal, su carrera, aunque la ayuda mucho su trabajo en “MasterChef Celebrity” (Telefe) y el apoyo que le da su familia. Ahora explicó cómo sigue el conflicto legal entre ambos.

El look de Viky Xipolitakis para limpiar el baño. (Instagram @victoriaxipolitakisok)

Hace unos días visitó el programa “Cortá por Lozano” (Telefe) y cuando le preguntaron si tuvo que cambiar su calidad de vida ante su difícil situación económica, Vicky subrayó que ese tema es “muy privado” y que no quería dar detalles. “Tengo una mochila atrás que tengo que resolver. La vida me cambió con Salvador (su hijo), él es mi vida. Por eso, estoy trabajando... Para que a él no le falte nada”, expresó.

Antes de dar por cerrado el tema, contó que le encantaría mudarse a otro lugar para formar una familia junto a su hijo pero que, por el momento, no puede.

“Todos podemos tener problemas, pero hay que solucionarlos con madurez... Pensando en mi bebé, doy mi vida por él. Me encantaría irme a otro lugar, más contenedor, para formar mi familia junto a Salvi. Pero quedamos tirados ahí y hasta que las cosas no se resuelvan no podemos ir a ningún lado. Me encantaría que todos se resolviera por mi hijo, pero solita hago lo que puedo”, respondió, sincera.