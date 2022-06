María Becerra es una artista que trasciende fronteras. En esta oportunidad, la joven deslumbró con su paso por España, donde tiene miles de fanáticos. Una situación con uno de ellos, que ella misma compartió, revolucionó Instagram.

María Becerra conquista España. Foto: web

“Postales de un show en España”, escribió la artista en la descripción de la imagen que publicó en su feed. En la misma se la ve pegada al cerco, en el cual había cientos de admiradores, y besando en la boca a una de ellos.

María Becerra desde Madrid para su cuenta de Instagram. Foto: María Becerra

Al ver la fotografía, parte de sus 9.4 millones de seguidores no tardaron en reaccionar. El posteo obtuvo miles de likes y comentarios.

“Keeeee”, “Te amooo”, “Ke ganas”, “Hoy conocí la envidia”, “Te esperamos de este lado del arcoiris Mari”, “Quien pudiera”, “La verdadera elegida de Dios”, “Claramente Dios tiene a sus favoritos”, “Che pará, yo también quiero que me chapes”, le dijeron.

María Becerra besando a una fan. Foto: Instagram/@maria

María Becerra y su paso por “La Resistencia”

María Becerra pasó por “La Resistencia”, uno de los programas más populares de la televisión española, y del que hace poco, Lali Espósito fue invitada.

La cantante se refirió a sus inicios como youtuber y a “Animal Tour”, la gira que promociona su primer álbum, la cual comenzó en octubre de 2021 y sigue este año con varias fechas en distintos paises de latinoamérica y Europa.

María Becerra en La Resistencia. Foto: Captura

Además, la ex de Rusherking protagonizó un divertido momento al revelar un inconveniente con su ropa interior. “No es que les esté dando la espalda, es que se me ve la bombacha. Me traje una de un color que no queda bien. Es color piel, pero yo tengo todo negro, hubiera sido mejor una negra, pero no hubo tiempo”, indicó, entre risas.