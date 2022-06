María Becerra es una de las cantantes argentinas del momento. Se hizo conocida por grabar videos de YouTube en un canal que tenía más de 3 millones de suscriptores , pero actualmente se dedica a la música. En su cuenta de tik tok tiene una comunidad de 6 millones de seguidores con quienes acostumbra compartir fotos con diferentes outfits bailando las canciones más escuchadas.

María Becerra desde Madrid para su cuenta de Instagram. Foto: María Becerra

La cantante de Miénteme, sabe como hacer para instalar tendencias. Su estilo oversizes, su uso de guantes, son algunas de las prendas típicas que María usa y que están completamente a la moda. En esta ocasión volvió a sorprender con un corset negro, un pantalón del mismo color tiro alto y unas uñas esculpidas violetas super llamativas.

La forma en que la artista le mostró su look a todo el mundo fue a través de un video bailando su canción “Ojala” y se ganó 406 mil me gustas en poco tiempo. Además desafió a sus seguidores a que realicen el Challenge bailando su canción.

María Becerra, "Ojalá". Foto: web

Sus seguidores no tardaron en contestar: “¿Estamos todos de acuerdo que esta más hermosa que nunca?”, “Con tanta mentira ya me sobra la experienciaaa”, “como me copa la parte que dice ´eras un muñeco por qué no tenías alma´, y encima con el paso de muñeco que le hicieron quedó épico el challenge”, “Me sale mejor el anterior”, “¿Queres ser mi novia?”.

María Becerra Foto: Instagram/ @maria

Cuál fue la reacción de María Becerra a un video que se burla de Rusherking y La China Suárez

Durante los últimos días todos miraron con una lupa los movimientos de María Becerra. Es que la cantante es la ex novia del rapero Rusherking, quien comenzó una relación con La China Suárez.

Un humorista hizo un video burlando a “los famosos cuando descubren que están saliendo” y usó de ejemplo la reacción de la pareja al ser encontrados saliendo de un hotel juntos. María Becerra le dio me gusta a la publicación y llamó la atención de todos.