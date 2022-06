María Becerra estuvo invitada en el programa “La Resistencia”, conducido por David Broncano, para promocionar su gira “Animal Tour” por España y la entrevista tuvo varios pasajes de humor: indirectas y problemas con la ropa interior.

En un momento del programa, María Becerra se percató de que su vestido era corto y que se le podía ver la ropa interior. Por tal motivo, aclaró: “No es que les esté dando la espalda, es que se me ve la bombacha. Me traje una de un color que no queda bien. Es color piel, pero yo tengo todo negro, hubiera sido mejor una negra, pero no hubo tiempo”.

Luego, la charla derivo en los consejos de las madres con respecto a la ropa interior y surgió el nombre de la mamá de María Becerra: Irene Aletti. Teniendo en cuenta el nombre con el que se conoce al Atlético de Madrid, le regalaron una bombacha con el escudo del club.

Luego, la cantante argentino fue consultada por sus inicios en YouTube y contó cuál era su saludo de apertura en los videos: “Para empezar decía ‘Hola locuras’. Mis fans han esperado mucho tiempo por este momento”.

“Yo tengo tatuado el 22, es el número que identifica al loco. Es un número que me marcó mucho en mi vida y como era del loco, decía ‘locuras’”, explicó.

Por último opinó sobre la tiradera de Residente a J Balvin: “Yo no estoy a favor de las peleas, me pareció muy agresiva, no comparte que el arte se use para esos motivos. Pero me reí con un par de cosas que dijo”.

Gira de María Becerra por España

10 de junio: Boombastic Festival de Madrid

11 de junio: Oh My Gol de Barcelona

14, 15, 16 y 17 de julio: Riverland Fest de Asturias

23 de septiembre: Salamanca

24 de septiembre: Cáceres

30 de septiembre: Granada

1 de octubre: Málaga

8 de octubre: Sevilla

9 de octubre: Madrid

11 de octubre: Murcia

12 de octubre: Valencia

14 de octubre: Bilbao

15 de octubre: A coruña