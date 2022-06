María Becerra manifestó que tiene junto a Cazzu el sueño pendiente de componer juntas un EP, luego de lo que fue su colaboración en “Maléfica”.

“Nosotras tenemos ese sueño de componer un EP o juntarnos a componer y darle canciones a otros artistas, realmente cuando juntamos en el estudio fluye muy rápido, es increíble cómo fluye y nos sale. Cuando tengamos el tiempo lo vamos a hacer”, dijo María Becerra en una entrevista con “Los 40 España”.

Asimismo, agregó: “Tenemos una relación súper bonita, de amistad y laboral, nos aconsejamos un montón, he aprendido un montón de cosas de ella; me aconsejó mucho en el tema de lidiar con las redes sociales y me contiene mucho cuando ve que algo me está pasando. En lo artístico conectamos muy bien”.

Cabe recordar que Cazzu y “La nena de Argentina” vienen de presentar “Maléfica”, tema que pertenece a “Nena trampa”, el nuevo álbum de “La jefa del trap” que se estrenó el 30 de mayo. “Es un temón que amo con mi vida, me sentí muy agradecida que me incluyera en su álbum”, expresó.

María Becerra en “La Resistencia”

La cantante argentina estuvo invitada en el programa “La Resistencia”, conducido por David Broncano, para promocionar su gira “Animal Tour” por España y la entrevista tuvo varios pasajes de humor: indirectas y problemas con la ropa interior.

En un momento del programa, María Becerra se percató de que su vestido era corto y que se le podía ver la ropa interior. Por tal motivo, aclaró: “No es que les esté dando la espalda, es que se me ve la bombacha. Me traje una de un color que no queda bien. Es color piel, pero yo tengo todo negro, hubiera sido mejor una negra, pero no hubo tiempo”.

Luego, la charla derivo en los consejos de las madres con respecto a la ropa interior y surgió el nombre de la mamá de María Becerra: Irene Aletti. Teniendo en cuenta el nombre con el que se conoce al Atlético de Madrid, le regalaron una bombacha con el escudo del club.

Luego, la cantante argentina fue consultada por sus inicios en YouTube y contó cuál era su saludo de apertura en los videos: “Para empezar decía ‘Hola locuras’. Mis fans han esperado mucho tiempo por este momento”.