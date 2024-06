¿Le cae mal a Furia? Ximena Capristo anunció que la bajaron de “La noche de los Ex” en Gran Hermano 2024

“La noche de los Ex” es un programa de Telefe conducido por Robertito Funes Ugarte, que se lleva a cabo todos los viernes desde el inicio de Gran Hermano 2024 el pasado 11 de diciembre de 2023. Allí, exparticipantes del reality de diferentes ediciones, debaten sobre los jugadores actuales y sus diferentes acciones para avanzar en la competencia.

Ximena Capristo, una de las panelistas de "La noche de los Ex" de Gran Hermano 2024 Foto: instagram

Una de las panelistas de “La noche de los Ex” es Ximena Capristo, quien saltó a la fama en 2001, tras su participación en la segunda edición de Gran Hermano. Ella obtuvo el puesto siete y compartió la competencia con Silvina Luna, con el segundo lugar, y su pareja, Gustavo Conti, quien obtuvo el tercer puesto.

Ximena Capristo y su éxito como panelista de "La noche de los Ex"

Este viernes 21 de junio, Ximena Capristo, en su cuenta de Instagram con 1.4 millones de seguidores, explicó que no estará presente en “La noche de los Ex”, después de no haber faltado a ninguno de los programas de la edición de Gran Hermano 2024.

Ximena Capristo no estará en “La noche de los Ex” y se pierde el encuentro con Furia de Gran Hermano 2024

“Viernes a la noche, ¿qué hago yo? Voy todos los viernes a la noche a ‘La noche de los Ex’ como corresponde, desde el 15 de diciembre, que arrancó el programa. Porque, obviamente, se acuerdan de que el programa arrancó en diciembre”, comenzó Ximena.

“Pero justo hoy, después de esta salida tan polémica, me dijeron que no vaya. Yo ya tenía mi look preparado: divino, soñado, como todos los viernes, pero justo hoy no tengo que ir. ¿Qué será?”, preguntó irónicamente Capristo.

Ximena Capristo hizo referencia a una polémica salida, teniendo en cuenta que el martes 18 de junio Furia se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano 2024, y como Ximena era una de las que no estaba a favor de su juego y de su accionar dentro la casa, insinuó que por eso ella no será una de las panelistas en “La noche de los Ex” este viernes 21 de junio.