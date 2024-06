El picante cruce en vivo entre Ceferino Reato y Furia de Gran Hermano 2024: “Es envidia”

Juliana “Furia” Scaglione fue una de las participantes de Gran Hermano 2024 y la más polémica de esta edición por las peleas y los fuertes dichos hacia sus compañeros. Después de enfrentarse en un mano a mano con Martín en el teléfono quedó fuera de juego, lo que generó sorpresa porque era una de las favoritas del público.

El fanatismo que generan los jugadores de Gran Hermano mueve pasiones, y eso quedó en claro con Los Furiosos quienes apoyaron todo el tiempo a su ídola y votaron para que se quede. Mientras que muchas personas, entre ellos famosos, mostraron su desacuerdo por sus conductas y comentarios y celebraron el triunfo del Chino.

Por primera vez Furia habló con los analistas y Santiago del Moro sobre su polémica y cuestionada conducta en el juego. Esta vez, El Debate se realiza sin la presencia de los excompañeros para que Juliana pueda expresarse y contar su experiencia en la casa más famosa del país.

Furia quedó eliminada de Gran Hermano 2024 y estuvo en El Debate

El enfrentamiento en vivo entre Ceferino Reato y Furia de Gran Hermano 2024

Furia estuvo cara a cara con Santiago del Moro y los analistas. Si bien recibió buenos comentarios de la mayoría, Ceferino le marcó varias conductas de su juego que fueron muy criticadas y es lo que la dejó afuera de la casa.

“Juliana vos parecías que sabías mucho del afuera, ¿no?”, comentó Ceferino. A lo que Furia respondió picante: “Sabes quien sabe papu, Martín”.

“Yo te recuerdo que ayer Furia se fue con el 62.4% de los votos, vos generaste mucho amor, pero también mucho odio. Es un liderazgo muy intenso”, agregó Ceferino en otro momento de El Debate.

“Es un juego, es envidia lo sentí cada vez que entraba un familiar, pero también sentí envidia de cada jugador que entraba nuevo, saben quienes son, vinieron a ensuciar todo. Martín sabe todo, chicos, no es porque no gané el versus”, le respondió Furia tajante.

“Punto número uno esto es un juego, punto número dos cada una juega como quiere y hace de su vida lo que quiere, Gran Hermano no tiene censura, no está guionado, Gran Hermano no avala la violencia, discutir es violencia no, gritar es violencia no, que te quieran cag*r tu propio juego no”, agregó Juliana.

“Insultar es violencia”, interrumpió Ceferino. “Insultar no señor, usted cuantas veces se enojó en su vida, ¿nunca?”, retrucó Furia.

“Vos sos la jugadora, nunca escuché a una persona que pute* como vos”, comentó el analista. “Yo sé que alguna vez puteaste en tu vida, me encantaría que entres a jugar y puedas dominar tu mente y llevar el control”, cerró Juliana con enojo por el planteo de Ceferino.