Así fue el explosivo debate de Furia en Gran Hermano 2024: “Solamente soy la buena”

El momento que nadie creía finalmente ocurrió en Gran Hermano 2024. Luego de destacarse por sus actitudes y manera de expresar, Juliana debió abandonar la casa tras un mano a mano en el teléfono con Martín.

“Sé que me gané este premio y esta casa es mía”, destacó la doble de riesgo antes de irse de la casa con una sonrisa.

Ahora bien, tras su salida de Gran Hermano 2024, Juliana debió formar parte del respectivo Debate con los analistas. El mismo estuvo marcado por disputas y polémicas por quienes defienden a la jugadora y quienes cuestionan sus conductas.

Cómo se conformó el debate de Furia en el estudio de Gran Hermano 2024

De acuerdo con Gastón Trezeguet, la hermanita iba a tener un debate sumamente diferente al de los exhermanitos. Esto, dado que “se lo merecía”.

“Hoy tenemos el íntimo de Santiago del Moro con Furia. En otra parte, vamos a estar los analistas, pero no va a estar el club de resentidos, no va a haber ex de esta edición en el piso. Porque Furia se lo merece absolutamente”, detalló el analista del reality en el programa A la Barbarossa.

La noticia no cayó del todo bien en el programa. Nancy Pazos comenzó a preguntarse por qué seguía el trato especial de Juliana fuera de la casa. Allí, Georgina Barbarossa dio una contundente respuesta.

Georgina Barbarossa hizo su programa sin maquillaje,

“¿Por qué hay que hacer un tratamiento especial a Furia?”, expresó la panelista con algo de cansancio, a lo que la conductora le respondió: “Porque ella es una personalidad especial y hay que contenerla más que a otros participantes”.

El video de Laura Ubfal que se hizo viral previo al debate

Seguidamente, a minutos de comenzar la gala habitual, El Ejército de LAM publicó un video de Ubfal donde criticaba con fuerza a Isabel tras su primera eliminación.

En el análisis, la periodista expresó que la exhermanita se había ido por mala persona. Asimismo, la consideró como una madame de un burdel y machista.

“Se fue porque es mala gente. La verdad es que fuiste una villana, yo creo que lo sos. Sos muy machista (...) Tenías todo el look de una madame de un burdel”, argumentó la analista de Gran Hermano 2024 de forma contundente.

El objetivo de LAM con mostrar el fragmento era preguntarse si el debate de Furia sería de esa forma. “¿Le dirá esto a Furia hoy? #LAM”, se preguntó la programación de Ángel De Brito.

Así fue el debate de Furia tras su salida de Gran Hermano 2024

Furia estuvo en El Debate en vivo con una sonrisa y buen humor habló de su polémico juego cuando le mostraron algunos tapes sobre su estadía en la casa. “Entré a este certamen porque quería cambiar mi vida económicamente, y me parece que se fue a algo que jamás pensé”, comentó Furia en referencia a los fandoms, los tatuajes y canciones que hicieron en su nombre.

“La verdad que el juego hizo que yo no piense tanto, trataba de relacionarme con los que estaba adentro, hacía estrategias eso hizo que fuera más ameno”, señaló Furia al hablar de su enfermedad que fue diagnosticada mientras estaba en la casa.

“Lo tuyo fue absolutamente soberbio desde el minuto 1, ha sido un placer sos una leyenda de Gran Hermano”, le comentó Gastón Trezeguet sobre su juego.

“Primero te quiero felicitar porque fuiste la mejor jugadora no solo de este Gran Hermano sino de varias ediciones”, tomó la palabra Sol Pérez.

“Todos fuimos falsos en el juego, me incluyo. Me escondí como una rata con la fulminante. Lo tenés que hacer porque es un juego”, comentó Furia al hablar de falsedad que era una de las palabras que más repetía en la casa.

“Este Gran Hermano arrancó muy maquiavélico, grandes jugadores que están afuera ahora fueron grandes jugadores psicológicos, manipulares, falsos, mentirosos, fallutos y yo, aunque se rían, solamente soy la buena”, expresó Furia sobre su manera de jugar.

Luego Juliana habló de sus dichos sobre el HIV que generó cancelación en el público: “Vamos a dar disculpas, por la gente que tiene esa enfermedad que jamás deben ser discriminados. En un pasado cuando alguien tenía VIH o SIDA las personas por miedo se alejaban por no saber cómo enfrentar esa enfermedad. Vamos a pedir disculpas”.