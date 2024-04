Furia habría revelado cuál es su diagnóstico en Gran Hermano 2024.

Furia de Gran Hermano ha generado suma preocupación en los furiosos. Tras salir nuevamente de la casa por nuevos estudios, la audiencia no deja de realizarse la gran pregunta: ¿Qué tiene la participante?.

Desde la producción en Telefé ha habido mucho silencio sobre el tema. Lo que se conoce es lo revelado por Santiago del Moro en su programa de radio.

“Hoy a la mañana tiene la reunión con los médicos. Anoche ya le hicieron hacer el ayuno, por las dudas que haya que repetir algún análisis. Y los estudios estaban hoy a la mañana (...) El protocolo lo maneja la gente de Los Arcos y van a tener una reunión con ella (...) Hay que respetar los tiempos para que ella lo cuente. Lo bueno es que vamos a tener el diagnóstico”, destacó el conductor del reality desde programa en La 100.

Ante el sumo misterio, no se ha querido revelar mayores datos hasta que empiece el programa a las 22:30. Sin embargo, Furia ya habría dado algunos avances.

Cuál sería el diagnóstico de Furia

El hecho ocurrió en uno de los cuartos de la casa, cuando la entrenadora física estaba con Mauro, Bautista, Nicolás, Darío, Florencia, Zoe, Virginia y Martín. En ese entonces, dado que estaban casi todos, Furia decidió brindar datos sobre su diagnóstico.

Furia volvió a salir de la casa para recibir los resultados. Captura del video.

“Les digo el diagnóstico porque algunos quieren saber”, comenzó diciendo Juliana para captar la atención del resto de los hermanitos en Gran Hermano.

Cuando le comenzaron a prestar atención, Furia anunció que efectivamente padecía una enfermedad. Sin embargo, aseguró que no iba a requerir tratamiento.

“Tengo algo que es una verga pero que no tengo que andar en tratamiento”, confesó la entrenadora física sin nombrar su condición.

Finalmente, cuando la heranita iba a seguir explicando su condición, se cortó la programación. Por tanto, se prevé que den más datos este 22 de abril a la noche, donde habrá un congelados.

Respuesta del público ante las primeras palabras de Furia sobre su cuadro médico

Seguidamente, la respuesta de los fanáticos ante las primeras palabras de Furia fueron negativas. En este sentido, criticaron a la producción de Gran Hermano por querer lucrar del cuadro clínico de la jugadora.

Santiago del Moro anunció lo que nadie esperaba de Furia.

“Jugar con enfermedades es lo más vil que vi en mi vida”, “Osea tengo algo malo, pero no necesito tratamiento, la verdad creo que es puro show de produccion y furia”, “Que bronca que lo usen para intentar levantar los números”, “Ojalá no tenga nada grave, pero es un asco como especula la producción al cortar la transmisión. Además no es justo para los demás tener una jugadora en esa situación porque así nadie la va a nominar y tiene ventaja por sobre el resto”, fueron algunos comentarios de los usuarios.