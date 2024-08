Felipe Fort se separó de su novia: ¿cuáles fueron las razones?

La vida de Felipe Fort estuvo marcada por las cámaras. Desde que nació el 25 de febrero de 2004, el éxito de su padre Ricardo Fort lo siguió como una sombra.

La transformación fisica de Felipe Fort. Foto: Instagram

“Quisiera ser tan feliz como cuando era chico. Que mi cerebro me diera un descanso y poder parar de sobre pensar. Desearía que mis expectativas y deseos no fueran tan altos para poder concentrarme en lo que realmente importa. A veces no me quedo quieto, solo para distraerme y no pensar de más. Ya que si lo hago:Todo lo relaciono con él, si logro algo, no lo voy a poder compartir. Por el contrario, si no lo logro, no le puedo pedir ayuda, consejos o simplemente un abrazo”, expresó el joven de 20 años.

Felipe y Priscila comparten su amor en las redes. Foto: Instagram

Ahora bien, el hijo de Ricardo Fort había conseguido el amor con una chica en medio de su vida en el espectáculo. No obstante, pese a intentarlo por una segunda vez, la relación llegó a su fin.

Qué se sabe de la ruptura de Felipe Fort con su novia

La noticia de la separación fue brindada por Martita Fort, hermana melliza del empresario. Ahí, determinó que se habrían dado un tiempo.

“En realidad se dieron un tiempo”, sentenció la hija del Comandante sin tapujos sobre la vida personal de su hermano.

Seguidamente, la joven explicó que ambos seguían en contacto. No obstante, Priscila se fue a Barcelona para estar con su familia.

Marta y Felipe Fort celebraron sus 20 años. (Instagram Felipe Fort)

“Ella ahora está en Barcelona con su familia (...) Igualmente, están hablando. Felipe está tranqui. No se pelearon”, aseguró Martita sobre la relación de su hermano con su expareja.

Los mellizos de Ricardo Fort tendrán su propia serie

Desde otro aspecto, una serie sobre los mellizos Fort estaría en camino. De acuerdo con Martita, le gustaría realizar un proyecto sobre su vida tras ser los primeros hijos de vientre subrogado de Latinoamérica.

Gustavo era padre de Martita y Felipe. Foto: Gentileza

“Sí, puede ser. Igual se tiene que hablar (...) Imaginate el quilombo que tuve yo... En mi primaria no entendían nada, decían ‘estos no quieren decir que son adoptados’ o no sé. Pero sí, estaría bueno, la verdad”, destacó la empresaria sobre la posibilidad de tener un biopic con su hermano.

Finalmente, respecto a una continuación de la docuserie de su padre “El Comandante”, Martita Fort no dio brindó muchos detalles. Lo que se conocería por el momento es que hubo conversaciones sobre el tema.