La picante foto de Felipe Fort que dejó boquiabiertos a sus fanáticos

Felipe Fort lleva muchas cargas con solo 20 años. Cuando su padre falleció en 2013, el joven debió afrontar su pérdida a los nueve años de la mano de su hermana melliza.

La transformación fisica de Felipe Fort. Foto: Instagram

“Quisiera ser tan feliz como cuando era chico. Que mi cerebro me diera un descanso y poder parar de sobrepensar. Desearía que mis expectativas y deseos no fueran tan altos para poder concentrarme en lo que realmente importa”, expresó el hijo de Ricardo Fort en sus redes sociales.

Ahora bien, Felipe Fort decidió cambiar su alimentación y cambiar su entrenamiento. De esta forma, logró obtener un cuerpo más estilo fitness.

Felipe se convirtió en un fan del gimnasio. Foto: Instagram

Tras esta modificación, el hijo del Comandante decidió mostrar los resultados en una foto sumamente picante.

La foto de Ricardo Fort que sorprendió a sus seguidores

La imagen fue presentada por el heredero de la empresa familiar de Fort en sus redes sociales. Ahí, con solo una toalla que lo cubría, mostró cómo había cambiado su cuerpo.

La foto de Felipe Fort que dejó en shock a sus fanáticos. Foto: @felipe_

“Última, lo juro”, exclamó el hijo de Ricardo Fort como descripción de su foto picante.

Felipe Fort regresó con su expareja: cómo fue la reconciliación

Desde otro ámbito, el joven de 20 años habría regresado con Priscila. Esto lo confirmó en sus redes sociales, cuando mostró un ramo de rosas que le había comprado a su novia.

El romántico regalo de Felipe para su novia Priscila. Foto: Instagram

“Te amo amor mío”, destacó Priscila al presentar el detalle que le realizó su novio.

La relación padeció por grandes dificultades. La madre de Priscila, quien padece de una enfermedad psiquiátrica, llevó a su perro a faenar en una carnicería. Este evento generó mucho repudio en redes sociales, al punto de atacar a Felipe Fort.

Felipe y Priscila comparten su amor en las redes. Foto: Instagram

“¿Qué tengo que ver yo? No hice nada, no defiendo y repudio lo que pasó. Siempre salgo yo lastimado. No tengo nada que ver, nunca tengo nada que ver”, destacó el empresario con bronca sobre la polémica que afectó su relación.

La postura de Martita Fort sobre su cuñada

Finalmente, la hermana de Felipe expresó su verdadera opinión sobre su cuñada. Todo comenzó en una entrevista en OLGA, cuando los mellizos hablaron sobre su rol en la empresa familiar de chocolatería que poseían.

“Tratamos de aprender y estar presentes. Al menos saber lo que sucede”, expresó Martita sobre su rol en FelFort.

Durante la conversación, Felipe explicó cómo fue su primera interacción con Priscila en redes sociales. Fue allí cuando Martita brindó una contundente respuesta: “P**, pero no tarada”.