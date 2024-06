Felipe Fort volvió con su exnovia, Priscila: el romántico y lujoso regalo de reconciliación

Felipe Fort mostró últimamente su lado más romántico en redes sociales. Desde hace tiempo, el hijo de Ricardo Fort comparte en redes sociales parte de su relación amorosa con la influencer Priscila Godoy. Aunque han sido blanco de rumores de ruptura, ahora se confirma que están reconciliados y más enamorados que nunca.

Los jóvenes influencers se habrían distanciado en el último tiempo a raíz de un escándalo disparado por la madre de Priscila, quien padece una enfermedad psiquiátrica. La controversia surgió cuando la madre de Priscila llevó a su perro a faenar a una carnicería, un hecho que generó una gran repercusión mediática. Aunque las miradas inicialmente apuntaron contra Felipe, él quiso desentenderse del tema.

Felipe y Priscila comparten su amor en las redes. Foto: Instagram

La aclaración de Felipe Fort sobre el escándalo de su suegra

En su momento, Felipe se defendió de las acusaciones y aclaró su posición a través de un contundente descargo. “¿Qué tengo que ver yo? No hice nada, no defiendo y repudio lo que pasó. Siempre salgo yo lastimado. No tengo nada que ver, nunca tengo nada que ver”, expresó el hermano de Marta Fort. Estas declaraciones marcaron el inicio de los rumores sobre una posible separación de Priscila, pero ahora se confirma que la pareja superó este difícil episodio.

La pareja se reconcilió. Foto: Instagram

El romántico regalo de Felipe Fort para su novia Priscila

El amor entre Felipe y Priscila sigue intacto, y una muestra de ello es el costoso y romántico regalo que Felipe le hizo a su novia. Fort sorprendió a Priscila con una caja en forma de corazón que contiene en su interior rosas rojas. En el centro de la caja, las rosas blancas forman la letra “P” de Priscila, un gesto que dejó claro cuánto significa ella para él.

El romántico regalo de Felipe para su novia Priscila. Foto: Instagram

Priscila no tardó en mostrar su agradecimiento y emoción por el obsequio especial. Publicó una foto del regalo en sus redes sociales junto a la leyenda: “Te amo amor mío”. Felipe Fort, por su parte, reposteó la imagen y añadió un símbolo de infinito, simbolizando la eternidad de su amor por Priscila.