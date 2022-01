Evaluna Montaner se encuentra en la espera del nacimiento de su bebé, Índigo, que será a fines de marzo y principios de abril. Al ser consultada sobre su rol como madre, la cantante sorprendió a todos al anunciar que no seguirá con una tradición familiar.

La artista compartió algunas postales de su primer mes del año. / Fuente: Instagram (@evaluna)

Fue durante su podcast “En la sala”, en el cual se refirió al tema mientras dialogaba con Angie Romero. Los Montaner realizan un ritual, común en varios países de América Latina: en cada uno de sus cumpleaños, después de soplar las velas, el homenajeado debe mancharse con la torta.

Sin embargo, como a ella le disgutaba esto porque se sentía “humillada”, decidieron no hacerlo más por respeto.

Evaluna Montaner

“Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”, indicó.

Otra confesión de Evaluna Montaner sobre la maternidad

En otra de sus charlas para “En la sala”, Evaluna Montaner confesó su problema de infertilidad.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”.

Evaluna y Camilo esperan a Índigo.

Pese a esto ni ella ni Camilo perdieron las esperanzas para convertirse en padres: “Me encanta que suceda, siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra”, dijo Evaluna.