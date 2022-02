Aunque su madre, Marlene Rodríguez, tuvo un desliz mientras daba una nota y reveló que Índigo sería nena, Evaluna Montaner prefirió mantenerse en silencio y sigue sin decir cuál es el sexo del bebé que espera junto a Camilo.

Evaluna junto a Camilo.

Como es habitual, la cantante abrió la caja de preguntas en sus InstaStories y respondió las dudas de sus seguidores.

“¿Que quieren saber? hace mucho no hacemos esto”, expresó y les dio la oportunidad a las más de 19 millones de personas que la siguen pudieran indagar lo que quisieran. Uno de ellos le consultó sobre su día favorita, a lo que la joven respondió: “Domingo creo”.

La artista compartió algunas postales de su primer mes del año. / Fuente: Instagram (@evaluna)

Por otra parte, un seguidor le preguntó cuándo dará a conocer si su hijo es nene o nena. La menor del clan Montaner contestó con una foto de uno de sus tatuajes junto a la frase: “Cuando nazca”.

Evaluna Montaner dirá el sexo de su bebé cuando nazca. Foto: Captura. C

Las confesiones de Evaluna Montaner

En su podcast, “En la sala”, Evaluna Montaner ha realizado varias confesiones. La primera, dejó a todos sorprendidos cuando reveló que tenía problemas de infertilidad.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”.

La pareja estaba buscando un embarazo pero tuvieron problemas para conseguirlo al inicio.

Pese a esto, ni ella ni Camilo perdieron las esperanzas para convertirse en padres: “Me encanta que suceda, siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra”, dijo Evaluna.

Evaluna Montaner y Camilo se muestran muy felices en redes sociales durante la espera de Índigo.

Hace unos días, la artista indicó que con su hijo no seguirá una tradición familiar que se realiza en varios pases de Latinoamérica. En cada cumpleaños, después de soplar las velas, el homenajeado debe mancharse con la torta.

“Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”, sentenció.