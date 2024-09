La impensada reacción de Camilo al ver el tatuaje que Evaluna se hizo en su honor: “¿Qué es eso?”

Camilo y Evaluna Montaner son una de las parejas más queridas de la música y el entretenimiento. Desde el día que comenzaron su relación, su posterior compromiso, casamiento y nacimiento de sus hijas fue retratado por la pareja que tiene miles de fans en todo el mundo llamado “La Tribu”, quienes esperan noticias de la familia y su rutina.

La pareja de artistas cosecha fanáticos como retractores, ya que tiene su propia filosofía de vida y se caracterizan por ser fieles en su amor y positivismo, al igual que su propia forma de criar a sus hijas que muchas veces genera polémicas en las redes sociales. Lejos de importarle el cantante colombiano y la hija de Ricardo Montaner se profesan su amor en público y muestra la felicidad de su hogar de cuatro.

Camilo y Evaluna junto con sus dos bebés.

Evaluna contó en un video que compartió en Instagram los tatuajes que se hizo a un poco más de un mes de haber sido madre por segunda vez. La hija del reconocido cantante eligió sorprender a su esposo con un diseño particular y especial para la pareja.

Evaluna se hizo un tatuaje dedicado a Camilo y esta fue la reacción del cantante

“Camilo está ahí en el comedor y no sabe qué me voy a tatuar. Es una sorpresa para él. El Camilo lo tengo desde hace mucho, pero esto es de una carta que me hizo, no sé si para mi cumple o para el Día de la Madre”, relató Evaluna.

Luego mostró el diseño que está en sus clavículas cerca del nombre de Camilo que ya tenía tatuado. “Tengo planeado seguirte amando. Tuyo”, dice el tatuaje con la misma caligrafía que usó el cantante para escribirle la carta a su esposa.

Al terminar el tatuaje, primero Evaluna le mostró a su hermano Mau y a su cuñada que estaban en su casa. Luego fue hacia donde estaba su esposo con la computadora y la reacción del cantante fue sincera e inesperada.

“Esa es mi letra. ¿Qué es eso? ¿Cuándo te dije yo eso?”, comentó Camilo sin creer lo que veía sobre el diseño que eligió su esposa. A continuación, se mostró enamorado y le hizo una tierna declaración a Evaluna mientras le grababan: “Ay mi amor… Y lo sigo creyendo, sigo teniendo planeado amarte para siempre”.