Camilo y Evaluna atraviesan la dulce espera para la llegada de su primer hijo, Índigo, y los preparativos incluyeron también una sorpresiva mudanza a su casa propia. La feliz pareja comenzó esta semana el traslado de todas sus pertenencias desde la residencia Montaner hasta su nuevo hogar donde incluirán la habitación de su futuro bebé.

Emocionados por todos los cambios del último tiempo, los artistas celebraron en sus redes sociales la adquisición de su primer sillón. “Tenemos sofá. Nuestro primer sofá”, contó entusiasmada la hija de Ricardo Montaner en su Instagram y compartió algunas fotos de la mudanza.

Evaluna y Camilo emocionados con su nuevo sillón. Foto: Instagram/Evaluna

Pero ahora, la joven artista de 24 años subió imágenes del avance de su embarazo y mostró las primeras pataditas de su bebé. A través de un carrete de fotos que tituló como “Enero 2022″, Evaluna compartió un resumen de lo que vivió durante el primer mes del año que está llegando a su fin.

El bebé llegará al mundo entre marzo y abril, por lo que la intérprete está transitando los últimos meses de su embarazo. La paraja todavía no ha confirmado el sexo de su futuro hijo ya que su nombre representa tanto al femenino como al masculino.

Fanática del mate Foto: Instagram/Evaluna

Su más reciente publicación alcanzó en pocos minutos más de 600 mil “me gusta” e incluyen también imágenes de la cantante sin ropa y disfrutando de unos mates. “Muero de amooorrrr”, “Te amo Índigo”, “Aayyyyyyyy cuando se empieza a mover es lo más!!!!!!” y “Serán muy felices”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Mostró el avance de su embarazo Foto: Instagram/Evaluna

La reflexión de Evaluna a principios de año

En los primeros días del 2022, Evaluna comenzó el año con una profunda reflexión que compartió con sus admiradores. Confesó todos los cambios que atravesó durante el 2021 y todo lo que está por venir: “El 2021 me cambió. Me caí, me levanté, lloré…mucho. Me reí… mucho. Empecé terapia, me perdoné, aprendí, me sentí amada y acompañada, me encontré, volví a empezar”.

La pancita de Evaluna Foto: Instagram/Evaluna

“Conocí muchos lugares nuevos, comí cosas muy ricas, me mudé, volví a casa y volví a tener conversaciones profundas, extrañé mucho a mis papás y amé el reencuentro, conocí a mi versión favorita de mí. Dios nos escogió para colaborar con Él en Su creación divina y he podido vivir absolutamente todo al lado del hombre que me ama con todo lo que soy, lo que fui en el 2021 y lo que seré en el 2022. Espero que este año esté lleno de sorpresas y cosas lindas para todos!”, cerró.