Evaluna Montaner (24) y Camilo Echeverry (27) están pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Es que a través de Índigo, su nuevo lanzamiento, anunciaron la llegada de su primer hijo a quien llamarán con ese nombre.

Los tiernos mensajes de Camilo y Evaluna tras confirmar el embarazo

Cada etapa importante que transitan juntos lo trasmiten a través de su música. Primero “Medialuna”, la primera canción que el cantante le escribió a Evaluna, después siguió con “Primera vez” en la que relatan su casamiento y ahora “Índigo” con el que dieron la noticia que serán padres primerizos.

En una entrevista para Infobae, la actriz habló de cómo transita su primer embarazo: “Yo no quería comer nada, solo mandarinas, pepinillos y cebollitas de vinagre. Me puse las pulseras de motion sickness (mareos), aceites esenciales, el de menta me ayudó mucho y Camilo me cuidó muchísimo…”.

Camilo y Evaluna van a ser papás.

La familia Montaner

Además, la venezolana brindó detalles de la reacción de su padre, Ricardo Montaner (64), al enterarse de la feliz noticia: “Mi papá al comienzo estaba en shock, pero ahora todos están demasiado contentos. Creo que lo van a poder disfrutar más, compartirlo con todos porque tenían que guardar el secreto”.

Por qué Índigo

A pesar de que no revelaron si será niño o niña, eligieron un nombre unisex. “No planeamos revelar el sexo del bebé. A esperar unos mesecitos más y ya…”, dijo la joven durante la charla.

“Índigo, porque es un nombre que nos gusta para niño y para niña. Un nombre que podemos ir diciéndole desde ya sin tener que estar pensando en si es hombre o mujer. Nos gustó muchísimo, además de que es uno de los colores bonitos”, indicó a agencia EFE.

Por otra parte, Camilo agregó: “Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, es una palabra que representa muchísimo para nosotros. No es sólo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad”.