La desopilante revelación de Camilo sobre su hija Índigo que dejó en shock a todos: “No asocia...”

Camilo sorprendió a todos en su visita al programa español El Hormiguero cuando contó una desopilante anécdota que tiene como protagonista a su hija mayor, Índigo. Según relató entre risas, la pequeña escucha sus canciones todo el día, pero aún no entiende que ese “Camilo” que suena por el parlante, ¡es su propio papá!

“Mi hija tiene una situación y es que sus canciones favoritas son las canciones de un tipo que se llama Camilo”, empezó contando el músico frente a la atenta mirada de los conductores. “Pero ella todavía no asocia que yo vengo siendo Camilo, digamos”, agregó divertido.

Lo más gracioso llegó cuando relató cómo reacciona Índigo cuando él mismo intenta cantarle: “Estamos en casa, agarro la guitarra, le canto la canción que le escribí, Índigo, y cuando arranco a cantar me dice: ‘No, no, no. Camilo’”. Y remató la historia diciendo: “Va al parlante, le pide que ponga Camilo y cuando suena mi voz me dice: ‘¡Esto es lo que yo quería!’”.

La familia que formaron Camilo y Evaluna Montaner

Camilo y Evaluna Montaner se conocieron en 2014 y desde entonces se convirtieron en una de las parejas más queridas del ambiente. En abril de 2022 nació Índigo, su primera hija, y en agosto de 2024 la familia volvió a crecer con la llegada de Amaranto.

En redes sociales, los artistas comparten parte de su intimidad con miles de fanáticos que siguen con atención cada paso de su vida familiar. Entre shows, giras y nuevos lanzamientos, siempre se hacen un espacio para mostrarse como papás presentes, divertidos y cómplices.

Camilo no solo escribe canciones para su público, sino también para su familia. Índigo, por ejemplo, fue dedicada enteramente a su hija, y se convirtió en un himno para muchos padres primerizos.

La anécdota, que se hizo viral pese a haber sido contada en noviembre de 2023, volvió a circular recientemente en TikTok. Y si algo queda claro con este relato, es que en la casa de los Montaner, la fama queda en segundo plano… al menos hasta que suene la canción correcta.