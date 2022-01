Marlene Montaner, la mamá de Evaluna, quien se encuentra esperando su primer hijo con Camilo, dialogó en “Mañanísima” (Ciudad Magazine) y al referirse a su emprendimiento de ropa orgánica para pequeños, tuvo un desliz y reveló el sexo del bebé.

Marlene junto a Ricardo Montaner.

Pampito entrevistó a la esposa de Ricardo Montaner en un evento de ella en Buenos Aires y mientras contaba su proyecto expresó: “Estamos presentando una línea orgánica de ropa de bebé, viste hay unos vestiditos colgados. Como Eva está en estado, pensé cómo me gustaría que se vistiera ella”.

Marlene Montaner y un desliz al aire. Foto: Captura Coi

Ante la revelación de que tendrá una nieta, se retractó: “Cómo me gustaría vestir al… bebecito”, entre risas, pero agregó: “Dije ‘ella’. Ojo, que puede ser niña”.

Las dificultades de Evaluna para convertirse en madre

A meses de ser madre, la cantante confesó en su podcast el duro momento que atravesó: “Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos”, además de que “sería imposible por sus hormonas y por otras cosas que no estaban bien” en su cuerpo.

Camilo y Evaluna en el Luna Park.

Sin embargo logró hacerlo y hoy muestra el avance de su pancita a través de las redes sociales. “Empezamos a intentar por un poco tiempo y sucedió. Me encanta que suceda siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra”, indicó.

Cómo Evaluna y Camilo revelaron que se convertirían en padres

Fue con la canción “Índigo” que Evaluna y Camilo dieron a conocer que se convertirían en padres primerizos. Como al principio no sabían si sería un niño o una niña, optaron por un nombre neutro.

Esta palabra proviene del latín ‘indĭcum’ y se traduce como “de la India”, pero también se utiliza para referirse a personas a las que se les atribuyen ciertos dones especiales, por el cual se los considera seres elevados.