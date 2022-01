Luego del casamiento de Stefy Roitman y Ricky Montaner, circuló por las redes sociales un curioso tuir de Ricardo Montaner en el que aseguró: “Se casa el último hijo Montaner y la primera hija Roitman. Como dijo mi hijo Héctor, ‘se cierra el grupo de Watsapp, nadie sale, nadie entra’”. Sus palabras llamaron la atención de los usuarios.

Desde antes de la viralización del tuit, muchos seguidores apuntaban en forma irónica hacia los Montaner como una “secta” y el comentario del reconocido músico internacional alimentó aún más las versiones que tilda a su familia como una “mafia”. Pero cansada de los haters, Marlene Rodríguez, esposa del artista, salió al cruce de quienes cuestionan a sus seres queridos.

La madre de Evaluna, Mau y Ricky contó cuánto le afectan esos dichos sobre su familia: “A mí me duele un poco más. Y me imagino que me duele más porque soy como la mamá gallina que no quiero que digan nada de mis hijos. Sobre todo, cuando siento que no es justo”, comenzó en un mano a mano con Pampito en “Mañanísimas”.

“A mí me afecta. Yo sé que los artistas de mis hijos están mucho más curados. Entones, yo me mantengo más retirada de eso porque me duele”, reveló. Por otro lado, también descartó la posibilidad de ser “una familia perfecta”: “Tenemos miles de diferencias. Me da gracia porque no hay nada distinto a nosotros a una familia tradicional, lo único que estamos más expuestos. Somos una familia que nos peleamos, por supuesto”.

Y confesó: “Me horroriza cuando dicen que somos una familia perfecta. Me horroriza porque no hay nada más lejano a eso. Tenemos 500 motivos todos”.

“Me puse a leer mientras esperaba que me vinieran a buscar y hubo dos comentarios muy feitos en la broma, y yo las bloqueé. Y las bloqueé porque no quiero tener gente tóxica en mi vida, ni en las redes ni en la vida. Una persona que es capaz de hacer un comentario bomba en mi ventanita la verdad es que no la quiero tener cerca”, reveló.

En cuanto al curioso tuit de Montaner, la empresaria explicó: “Nosotros apostamos al amor para toda la vida. Puede pasar que se divorcie alguien. Pero no nos casamos pensando que si no funciona nos separamos. Que nadie entra es que no hay terceros, y que nadie sale porque aquí estamos y vamos a estar bien”.