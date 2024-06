El sorprendente insulto de Mica Viciconte que estaría dirigido a Nicole Neumann

Mica Viciconte está en las mejores etapas de su vida. Luego de traer al mundo a Lucas en 2022, la relación entre ella y Fabián Cubero se ha consolidado mucho más.

“Ojalá todos tengamos un Fabi en nuestra vida. Eres todo lo que está bien, compañero, divertido, amable, cariñoso, familiar, generoso y el mejor papá que le pudo dar haber tocado a nuestro hijo y mil cosas más”, le dedicó la modelo a Cubero por su cumpleaños.

Ahora bien, pese al amor, la pareja ha padecido de algunas circunstancias. Una de ellas es Nicole Neumann, exesposa de Cubero, quien ha generado fricciones en la pareja.

“Me casé con el enemigo y siento que no me soltó”, habría expresado la modelo sobre su exesposo y padre de sus tres hijas.

Con este panorama, la relación de ambas ha sido sumamente complicada. Es por ello que Viciconte le habría dedicado unas sentidas palabras.

Qué habría dicho Mica Viciconte sobre Nicole Neumann

Las declaraciones de la ganadora de MasterChef Celebrity 3 fueron destacadas en una nota para Socios del Espectáculo. Ahí, sentenció que estaba enfocada en sus objetivos profesionales y no en las declaraciones de la modelo.

“Muy enfocada en su vida, no estoy porque me estoy yendo a hacer unas fotos de mi propio emprendimiento. Así que sigo mi camino, sigo mi carrera, sigo mis cosas, mis sueños, mis objetivos”, destacó la mediática.

Seguidamente, cuando el cronista le consultó si la situación cambiaria con el nacimiento de Cruz (primer hijo de Neumann con Urcera), Mica Viciconte brindó una desalentadora respuesta.

Mica Viciconte habló de sus deseos de ser madre otra vez

“Me encantaría como que haga su vida, que sea feliz, está buenísimo (...) No espero un cambio. Tampoco la boludez. No, yo ya no espero más nada. Intenté hacer todo lo mejor posible. ¡Desde mi lado, obviamente, como mujer!”, sentenció la Mica.

Nicole Neumann y Manu Urcera revelaron el nombre de su hijo. Gentileza Instagram.

Para ejemplificar su disputa con Neumann la comparó con la fábula del tigre y el burro. Esto, haciendo alusión de que la modelo era un “burro”.

“Es como el burro y el tigre, ¿para qué vas a ponerte a discutir con alguien que no se puede llegar a un acuerdo?”, recalcó con acidez.