Nicole Neumann reveló el complicado momento que vivió durante los primeros meses de embarazo

Nicole Neumann vive su mejor momento, desde que anunció su embarazo con Manu Urcera, con quien se casó en diciembre de 2023, mismo día en que dieron la noticia de su dulce espera. Es el cuarto hijo de la modelo y el primero del feliz matrimonio.

La modelo es madre de tres: Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que tuvo con Fabián Cubero y con quien tienen un enfrentamiento judicial y mediático desde que se divorciaron. Desde que anunció su embarazo, la modelo comparte con sus seguidores en las redes sociales como son sus días, molestias, vivencias y los preparativos para el gran día.

Nicole Neumann habló de los primeros meses de su embarazo Foto: instagram

Hasta el momento no se sabe el nombre que eligió la pareja para su hijo, ya que decidieron mantenerlo en secreto hasta su nacimiento. Nicole contó que es un bebé y que llegará al mundo en las próximas semanas, debido a que cursa el último tramo de su embrazo.

Nicole Neumann contó el delicado momento que vivió con su embarazo en los primeros meses

Nicole Neumann contó en sus historias el momento complicado que vivió los primeros meses de su embarazo. En el marco del día de San Expedito, santo del cual es devota. La modelo contó que iba a una misa con el padre Fabricio, quien los casó a ella y Manu Urcera, y de paso iba a bendecir su pancita.

“Estoy llegando a la misa del padre Fabricio que fue quien nos casó, que les comenté que encontró la imagen de San Expedito en Balvanera y ahora da misas en su iglesia. Vengo a bendecir la pancita de paso”, contó la modelo en sus historias.

“El cura me hizo una imposición de manos y me dio una energía super linda apenas entré. Me tuve que contener para no explotar en llanto, pero fue emocionante”, agregó cuando salió de la Iglesia.

Luego Nicole Neumann contó el difícil momento que pasó cuando estaba de pocas semanas y aún nadie sabía de su embarazo. “Cuando les hablé de Fabricio antes del casamiento les conté que justo había encontrado un agua bendecida de San Expedito y en ese momento no lo podía contar porque estaba de menos de 12 semanas. En ese entonces, yo estaba con pérdidas y en reposo total por lo que empecé a bendecir mi panza con el agua”, expresó la modelo.