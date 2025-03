El ambicioso proyecto de Furia de Gran Hermano que la involucra con Ángel de Brito: “Angelito”

Gran Hermano ha dejado consigo sumos personajes en la industria del entretenimiento argentino. La más destacada en los últimos años ha sido Furia, la entrenadora física que generó debates en redes sociales por su personalidad extrovertida y explosiva.

Furia, nuevamente protagonista en Gran Hermano.

Su presencia ante las cámaras, estrategias sigilosas y las disputas con los participantes fueron algunos de los factores que la catapultaron a la cima. Por ello, la mediática podría formar parte de importantes proyectos en compañía de celebridades como Ángel de Brito.

¿Ángel de Brito y Furia harán un proyecto juntos?

El posible acercamiento comercial entre el conductor y la exparticipante se conoció en las últimas horas, cuando Ángel publicó un enigmático mensaje en redes sociales. “Ahora es un buen momento para que @FuriaScaglione venga a #LAM. Nunca vino”, aseveró el productor.

El intercambio entre Ángel de Brito y Furia de Gran Hermano.

Minutos después de publicar su reflexión en X (conocido anteriormente como Twitter), Furia le respondió sin ningún tipo de tapujos. “Hola, ya habrá momento angelito”, destacó la entrenadora física sin dar muchos detalles.

Con esta interacción, múltiples usuarios llegaron a preguntarse si Furia podría ser panelista en el programa de Ángel de Brito. Esto dio pie a un debate sin fin en redes sociales, en donde cuestionaban su ingreso al estudio de América.

"Se llega a enterar de que otra vez pasaron un tape con cosas del año pasado el otro día y dudo que te pise el canal“, ”Si va espero que la traten bien", “Lo que ella quiera va a estar bien, si decide ir pórtate bien, te vamos a estar observando. Jajaja ahre”, “Espero que Juli esté pronto con vos en un mano a mano sola con vos y hablando solo de cosas Lindas. Solo cosas lindas”, destacaron algunos usuarios sobre el vínculo entre ambos mediáticos.

La respuesta de Yanina Latorre al posible ingreso de Furia en LAM

Finalmente, otra de las personas que opinó sobre el posible ingreso de Furia a LAM fue Yanina Latorre, una de las angelitas principales del programa. Al ser notificada del intercambio, la periodista no dudó en dar su opinión al respecto. “Que venga. No es por nada, yo Furia, estoy a otro level. Como yo ya tengo programa y tengo un fandom, ¿qué me importa la que vengo en angelita?“, sentenció.