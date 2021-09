Con el anuncio del Gobierno Nacional y Provincial de la reapertura del paso fronterizo en Puerto Iguazú, los comerciantes del municipio de Bernardo de Irigoyen exigen la misma medida en la aduana que los uno con Dionisio Cerqueira, teniendo en cuenta que desde el inicio de la pandemia sus ventas disminuyeron un 40%.

Esto fue lo que manifestó el presidente de la Cámara de Comercio de Bernardo de Irigoyen, Walter Feldman, donde manifestó que “están indignados, nos preguntamos por qué solo Puerto Iguazú y no acá en nuestra localidad, tenemos negocios grandes cerrados y otros con personal reducido producto del bajo volumen de ventas”.

También expresó que “un grupo de vecinos se están juntando y organizándose para manifestarse, no queremos llegar a eso, pero si no somos atendidos no descartamos la posibilidad de cortar el tránsito de la aduana de caminos que nunca se detuvo”.

Los comerciantes de Bernardo de Irigoyen también reclaman por la reapertura de su frontera. Archivo

El presidente de la Cámara de Comercio de Bernardo de Irigoyen, además comentó que solicitan esta apertura porque de esa manera van a aumentar las ventas e ingresará dinero a los comercios y el municipio, asegurando que “nosotros somos una ciudad de turismo de compra”.

Para finalizar, Walter Feldman sostuvo que “con esta solicitud también pretendemos que se vaya formalizando el tránsito vecinal y con un paso habilitado vamos a tener más controles”.