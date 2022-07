Un grupo de restaurantes de sushi decidió reemplazar el salmón, que proviene de Chile, por otro producto de origen nacional como la trucha patagónica. Una salida urgente ante la situación económica y la escalada del dólar.

Sergio Asato, colaborador de Club Gastro Japo, señaló que “el salmón venía aumentando bastante”. Ahora, los precios de la materia prima directamente se duplicaron este lunes. “Cuando empezamos a hacer los pedidos, los precios llegaron al doble: antes comprabas una caja de salmón a 50 mil pesos y ahora vinieron a 100 mil”, detalló.

El salmón duplicó su precio.

Si bien dijo que “el salmón está entrando” a la Argentina, remarcó que antes llegaban tres camiones con ese producto y “ahora pasó solo uno”.

“El que importa el salmón imagino que tiene que ir con los dólares a la frontera, si no no te dan el camión. En el caso nuestro, antes teníamos una cuenta corriente para pagarlo en unos días, y ahora no”, explicó.

Ante la preocupante situación, los representantes del grupo compuesto por 60 restaurantes que abarca a locales de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Luján y La Plata, comenzaron a pensar en otras alternativas.

“Siempre tratamos de buscarle la vuelta y encontramos una gran herramienta. Nos dimos cuenta que si todos juntos salimos con algo, tenemos una cierta tendencia entre los seguidores del sushi o la gastronomía japonesa”, argumentó Asato, sobre la decisión conjunta de reemplazar el salmón por “pesca blanca nacional”, como se detalla en la cuenta de Instagram.

Pero no es la primera vez que recurrer al ingenio para superar situaciones adversas: “La primera vez salimos con el pez limón, lo difundimos todos juntos y tuvo una gran repercusión”, dijo.

“Después en la pandemia los camiones con salmón no estaban entrando de Chile y empezamos a difundir platos japoneses con productos regionales, utilizando verduras, pollo, cerdo, carne y armamos un plato tópico japonés y nos dio resultado”, comentó.

Entre el salmón y la trucha existe una “leve” desigualdad, explicó Asato. “Está bueno variar y sentir la diferencia”, expresó.

“El salmón viene de 4 o 5 kilos y la trucha es de 3 o 4 kilos, como grande. Pero la carne, en aspecto, es casi igual, y el sabor es suave. El salmón es un poco más grasoso y la trucha tiene la carne más firme”, puntualizó.

Dólar: alarmas encendidas en industriales y comerciantes

Con el argumento de “no tener precios de referencia”, algunos comercios decidieron no vender sus productos por el temor a no poder reponer su stock frente a la suba del dólar. Sin embargo, hubo quienes sí lo hicieron: con remarcaciones importantes.

Los aumentos se ven reflejados en todos los rubros. Foto: Orlando Pelichotti

La incertidumbre de ventas y precios se vio esencialmente en rubros como la indumentaria, el calzado, la construcción y la gastronomía. Por su parte, en los supermercados, las variaciones de precios fueron las que viene autorizando la Secretaría de Comercio, en el orden del 4 al 5%.

Los electrodomésticos, por el contrario, fueron muy demandados durante el fin de semana, en especial aquellos incluidos en el programa oficial “Ahora 12″, ya que las cuotas se convirtieron en el principal imán para los consumidores a fin de ganarle a la inflación.