Ante las crisis económicas, la pregunta que suele surgir es cuál es la mejor manera de resguardar los ahorros para que no pierdan valor. Entre las opciones están los plazos fijos UVA o los bienes durables (electrodomésticos, autos, propiedades) y, para aquellos dispuestos a asumir ciertos riesgos, se encuentran los bonos o los fondos comunes de inversión.

Ahorra en pesos, mediante plazos fijos UVA se presenta como la mejor opción.

Ante un escenario inflacionario complejo, hay una sola realidad: guardar pesos en el hogar o en la cuenta del banco no es negocio, ya que pierde valor día a día. Asimismo, con las restricciones de acceso al mercado cambiario se dificulta obtener dólares. Entonces, quedan otras alternativas.

Por supuesto, la opción a definir depende del perfil de cada ahorrista y del importe disponible para invertir.

Cuáles son las ventajas de plazos fijos en UVA

María Castiglione, directora de C&T Asesores Económicos, resaltó la alternativa de los bienes durables, aunque depende mucho del monto que se busque invertir y de la disponibilidad de liquidez. Por ello, los plazos fijos UVA, dice Castiglione, “aseguran, por lo menos, no perder contra la inflación”.

En épocas de inflación, ahorrar precisa mayores estrategias.

A su vez, la economista Laura Testa, señaló: “La mejor manera (de cuidar los ahorros) es con plazo fijo UVA o UVA precancelable porque preserva el valor de la moneda, ya que es el valor de la inflación más el punto del UVA”.

La UVA es la Unidad Valor Adquisitivo que se creó durante el Gobierno de Mauricio Macri para los créditos hipotecarios y que luego se trasladó también a los plazos fijos. Esta herramienta convierte a los pesos en esas unidades al valor que cotice en el momento y, al incluir en su cálculo la inflación, garantiza que lo depositado no pierda frente a la suba de los precios.

También Mara Pedrazzoli, integrante de Paridad en la Macro, explicó: “Una alternativa que viene siendo muy redituable es colocar el dinero en un plazo fijo UVA, pensando que la inflación de este año va a dar alta”.

Qué sucede con el ahorro en dólares

“Es importante no perjudicar las reservas del Banco Central” ahorrando en dólares, dice Testa, de modo que los plazos fijos UVA son una “alternativa que preserva la moneda y no presiona sobre las reservas”. Consideró asimismo que resguardar el dinero en divisas extranjeras tampoco es aconsejable porque “la incertidumbre no es solamente en la Argentina sino mundial”.

Para algunos, el ahorro en dólares hoy se presenta menos conveniente. (Pedro Castillo/La Voz)

En concordancia, Pedrazzoli sostuvo: “Para todo lo que es en dólares hay una coyuntura internacional que no está ayudando”, por lo que recomienda ir a opciones en pesos.

Sin embargo, Luis Palma Cané, economista especializado en mercados internacionales, asegura que sí esrecomendable “refugiarse en moneda de valor, como el dólar y/los o bonos del Tesoro de Estados Unidos”, aunque no le quito mérito a los bienes durables.

Las opciones para ahorristas más arriesgados

Además de los plazos fijos UVA, Castiglione mencionó que otra opción para los ahorros son los fondos comunes de inversión. “Los más líquidos son para plazos más cortos, que rinden algo, no se deja durmiendo el ahorro y son de muy bajo riesgo, que son t+0, que a su vez, invierten en plazo fijo, pero en los que la plata está disponible el mismo día”.

Cómo hacer que los ahorros no pierdan valor.

Para Pedrazzoli, también invertir en bonos dependerá del perfil del ahorrista. “Si está dispuesto a asumir un poco de riesgo, comprar los bonos que actualizan por CER, para muchos inversores es una opción por demás jugosa porque están muy baratos y es difícil pensar una reestructuración de esa deuda”. Pero “depende de cuánto el ahorrista crea que el mercado va a torcerle la mano al Gobierno”, aclaró.

Bienes durables: alternativa conservadora

Esta resulta una buena alternativa en tiempos de inflación. Propiedades, autos o electrodomésticos es lo que hoy no pierde valor en forma inmediata, sino a largo plazo.

Los bienes durables no pierden valor de inmediato. Foto: José Gutierrez

Cuando la suba inflacionaria coincide con el cobro del medio aguinaldo, esta suele ser una de las opciones más elegidas por los argentinos.

“Si hay algo por adquirir, comprarlo a tiempo también es una opción, que es lo que ha venido haciendo la gente, pero depende mucho del horizonte. Buscar herramientas en este nivel de inflación siempre ayuda a minimizar la pérdida”, aconsejó Castiglione.