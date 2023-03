¿Se derrumban las criptomonedas? El Bitcoin cerró a la baja en la primera semana de marzo

La caída sostenida de las criptomonedas, en especial el Bitcoin, ya se percibe como una tendencia en el tercer mes del año y preocupa a sus inversores.

Otra vez el Bitcoin opera con una tendencia a la baja.

Para este fin de semana, en lo que equivale a la primera semana de marzo, el Bitcoin llega con un descenso de más del 4%, lo que ubica a su valor en el orden de los U$S 22 mil, pero con un precio oscilante.

Nuevamente, el mercado de las criptomonedas se vio comprometido en marzo. Según los datos de la consultora de análisis, CoinGlass, fueron liquidados U$S 250 millones, con Bitcoin y Ethereum como sus principales protagonistas. La primera liquidó U$S 76 millones, y la segunda U$S 40 millones.

Un dato a tener en cuenta es saber cuáles serán las decisiones que adopte Estados Unidos respecto a su política monetaria, algo que repercutirá de lleno en este tipo de carteras de inversión.

Lo cierto es que si la Reserva Federal de aquel país intensifica las tasas de interés a fin de reducir la inflación, esto podría ejercer una presión a la baja hacia las criptomonedas.

Los inversores ven con preocupación la baja cotización del Bitcoin.

La tendencia a la baja de las criptomonedas

Siguiendo la línea del Bitcoin, las principales criptomonedas también sufrieron una baja en sus cotizaciones, con caídas superiores al 2%.

Los valores oscilaban de la siguiente manera en horas de la tarde de este viernes: