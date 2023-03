Minuto a minuto, cómo está la cotización del dólar en el país

La cotización del dólar volvió a estar en el centro de la escena durante el inicio de este 2023, después de las fuertes subas que tuvo la divisa extranjera en las últimas semanas. Este fenómeno se vio desde diciembre del año pasado, cuando la inflación estaba calma y el mercado empezó a presión con las cotizaciones financieras.

En ese sentido, en diciembre de 2022, la cotización del blue terminó en 342 pesos, mientras que en enero logró tocar picos de $379. Para febrero, este récord bajó a 373 pesos para la venta, marcando un nuevo piso en el mercado paralelo.

En la última semana, desde el 15 de marzo, pasó de cotar por encima de los 375 pesos a casi rozar los 400 pesos, marcando un nuevo récord histórico para la cotización.

Mientras que el dólar contado con liquidación pasó de tocar picos de casi 404 pesos a estabilizarse cerca de los 399 pesos en los últimos días. Algo similar vivió el dólar MEP que tocó un máximo de 393,65 pesos en la última semana y ahora bajó a los 385 pesos.

Los motivos de la suba del dólar

Uno de los datos más preocupantes fue el déficit fiscal de febrero, que ascendió a $ 223.134 millones y llevó el rojo del primer bimestre a $ 432 mil millones, lo que deja un margen de apenas $ 9 mil millones con relación a la pauta que se debe cumplir ante el FMI de $ 441 mil millones.

A simple vista y a solo 10 días de la finalización del mes, este objetivo pareciera ser de imposible cumplimiento, pero desde el Palacio de Hacienda aseguran que no habrá modificación de la meta y que se trabajará en los ingresos para suplir la brecha y cumplir con lo firmado.

Por su parte, el Banco Central continuó perdiendo reservas. Este martes cedió U$S 99 millones, acumulando un saldo negativo superior a los U$S 1.100 millones.

La sangría del Central tuvo una clara justificación en el resultado de comercio exterior que dio a conocer el INDEC. El saldo de la balanza comercial de febrero fue positivo en apenas U$S 182 millones, cuando en el mismo mes de 2022 había alcanzado a U$S 818 millones. En el bimestre, el balance entre exportaciones e importaciones muestra un rojo de U$S 261 millones, mientras que en el mismo período del año pasado había sido favorable en U$S 1.115 millones.

Por otro lado, en las últimas horas se sumaron más datos que confirman la aceleración de la inflación en marzo, que para las mayorías de las consultoras privadas se ubicará cerca de 7%.

En medio de este contexto, Massa convocó para este miércoles a un desayuno de trabajo a banqueros y representantes de compañías de seguro y fondos comunes de inversión.

Al trascender la reunión comenzaron a tejerse todo tipo de especulaciones, pero con el correr de las horas desde Economía buscaron bajarle el tono al encuentro: “Es para intercambiar visiones acerca de la coyuntura”, explicaron desde Hacienda.

Qué son los dólares financieros: CCL y MEP

Los dólares financieros son los que pueden comprarse a través de operaciones financieras.

Por un lado, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que se consigue comprando bonos en pesos y luego vendiendo ese bono en el exterior, a cambio de dólares (se necesita una cuenta en otro país).

Mientras que el dólar MEP (o Bolsa) es el que se consigue con bonos en pesos, pero en el país.

Actualmente, las empresas que necesitan dólares deben comprarlos en la Bolsa. Para el fisco, es una “planificación fiscal nociva”.

Qué es el dólar blue

Se denomina dólar blue a la versión “informal” de la divisa. Se puede obtener por fuera del mercado, en cuevas y cambistas que trabajan sin el control del Banco Central.

Su venta no tiene un cepo, como sí lo tiene el dólar ahorro, y generalmente es considerado un “termómetro” de las incertidumbres políticas y económicas que vive el país.

Como se sabe, el dólar blue suele tener una cotización más alta en ciudades del interior, como Córdoba, que en la capital del país.

Fuentes conocedoras del dólar blue afirman que se trata de un mercado pequeño, en el que es posible influir con poco dinero. Así, en momentos de tensión, se apela a “manos amigas” para hacerlo bajar de precio.

Otro cepo al dólar

La suba del 35% al 45% de la percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para operaciones con tarjetas destinadas al consumo en dólares en viajes y gastos en el exterior rige hace ya varios meses, de acuerdo a lo dispuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en la resolución general 5232/2022 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Esa situación generó un desdoblamiento entre el dólar “turista” (más caro) y el “ahorro” (al que se puede acceder mensualmente, con un límite de U$S 200).