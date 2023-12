Luis Caputo: “Al sacar la fórmula actual, los jubilados van a cobrar más y no van a ser necesarios los bonos”

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró esta noche que “estamos en una catástrofe” y “la peor herencia de la historia” en el marco de una entrevista que concedió a LN+. Además ponderó que el presidente Javier Milei “educara” a la gente, lo que llevó a que ahora se tenga más consciencia del contexto económico actual.

Caputo dijo que el país es “un paciente que está en terapia intensiva” y que en principio se están haciendo lo que “se debe hacer”. “Hay más consciencia del contexto por parte de la gente. En esto tiene mucho mérito el presidente, que vino educando durante dos años, anticipando qué era lo que iba a pasar. Tenía su lógica, porque las políticas que se iban tomando eran erróneas y hoy estamos viviendo las consecuencias”, explicó.

Advirtió, además, que las consecuencias de las decisiones del Gobierno anterior se seguirán sufriendo “por el rezago de la política monetaria y ese absurdo control de precios que hubo”. “La inflación que se viene son las consecuencias de las políticas pasadas. La inflación está subiendo 1% por día, que es un 3700% anual”, dijo.

En tanto manifestó que el programa de estabilización que llevan adelante es “antiinflacionario”. “Es un plan bien clásico, ortodoxo, era lo primero que teníamos que hacer”, señaló. Y agregó: “Estamos muy confiados porque estamos haciendo lo único que se podía hacer”.

Las frases destacadas de Luis Caputo

“El presidente hizo campaña con la dolarización y el cierre del Banco Central. No se han perdido esas banderas, pero no puede ser el punto de partida. La partida es controlar este caos”.

“Lo que era llamado ‘ley ómnibus’ es un decreto abarcativo. Apunta a simplificar la vida a la gente, con reformas estructurales, sociales, políticas, económicas. Están entre otros el proyecto de la boleta única, la eliminación de las PASO, el financiamiento de la política”.

“El presidente confió en mí porque soy un fiscalista. Esa simbiósis con él estuvo del minuto uno. El corazón sigue siendo fiscal, dentro de este programa de estabilización el ancla es ese”.

“La reacción de los mercados ha sido muy buena”.

“La estatización de la deuda comercial es por los dólares que ya habían sido aprobados a los importadores, se les debían pero no había para dárselos. Lo que hacemos es ofrecerles un menú de alternativas, un bono a futuro”.

“Los aumentos por decreto es para mejorar los ingresos de los jubilados. Los jubilados ya perdieron el 23% de su poder adquisitivo con la fórmula actual, que es malísima y no le sirve a nadie. Al sacar la fórmula van a cobrar más, no van a ser necesarios los bonos”.

“Milei me dio dos pautas: el déficit cero no se negocia y tenemos que cuidar a los que menos tienen, no podemos descuidar a los más vulnerables”.

“La idea es que dentro de un año se pueda consumir más. Terminar con la ilusión monetaria, porque la gente gana más pero cada vez compra menos”.

“Tengo que ser pragmático, estoy administrando”.

“El 60% de la reducción del gasto se le sacó a la política, no es maquillaje. Los subsidios también es plata que se usa para hacer política, porque marcan un 40% del déficit. Te hacen creer que te dan por un lado, pero te sacan del otro”.

“Estamos apuntando a resolver la catástrofe, todas los otros proyectso se podrán implementar una vez que se saque al paciente de terapia intensiva”.

“El objetivo es el mismo: llegar a una dolarización. El presidente no miente. Hay que tener un contrato con la gente. Se ha perdido la confianza en el funcionario y es importante llegar a déficit cero para ganar credibilidad”.

“Subimos a 800 el dólar oficial para que aguante la inflación que sabemos que viene. No habrá otra devaluación de esta magnitud en el corto plazo”.

“Se está trabajando en las paritarias. Es difícil, como toda negociación, pero se va a llegar a una solución”.

“Cualquiera puede traer sus dólares y blanquear, mientras los ponga en el sistema bancario. La idea de darlo por un plazo corto es para que no se especule”.

“Se dieron varios hitos: un presidente que dijo la verdad, la gente que lo entendió y lo votó y nosotros que llevamos adelante el plan. Tenemos que lograr convencer para que nos acompañen. Es difícil porque hace 70 años que la política engaña a la gente”.

“Vale la pena el esfuerzo proque venimos a ofrecer un contrato de verdad a la gente. Este sacrificio va a rendir sus frutos, hay gente que ha venido con vocación y pueden confiar que una vez que el país arranque se lo vamos a devolver”.