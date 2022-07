Tanto comercios chicos como grandes cadenas advierten sobre la falta de productos y artículos. “El problema es transversal y no hay sector que no esté tocado”, dice Fabián Castillo, titular de la Federación de Comercio e Industria (Fecoba).

Así, en los negocios más chicos faltan artículos de librería, cosmética y cubiertas para auto. Mientras tanto, los kiosqueros aseguran que no reciben nada que sea importado, por ejemplo, encendedores, pilas, tabacos o cápsulas para café.

El papel higiénico está entre los productos faltantes. Foto: Orlando Pelichotti

Por otra parte, además de los faltantes, las remarcaciones de esta semana evidenciaron aumentos promedio del 12% con picos de hasta el 25%. “En algunos bienes durables de origen importado (que no se ensamblan en el país) están limitando las entregas”, detallan.

Uno de los puntos más llamativos es que las papeleras “cortaron la entrega de papel higiénico”, debido a una supuesta escasez de celulosa, el insumo básico para producirlo.

Desde una cadena de origen extranjero argumentan que la entrega de mercadería está condicionada a la aceptación de los aumentos, que justifican con las dificultades para importar, la cotización del dólar y la suba de costos operativos.

Esos costos tienen que ver, en algunos casos, con la “revalorización” de insumos básicos que impactan en casi todos los bienes que se comercializan, por ejemplo, en la elaboración del packaging, la cartonería, el material para los empaques y también los enlatados. Otro gran afectado es la tinta gráfica con la cual se estampan los etiquetados identificatorios y que proviene del exterior.

Ernesto Acuña, presidente de UKRA (Unión Kiosqueros de la República Argentina) detalló que desde hace diez días vienen recibiendo listas con subas de entre 20 y 30% en todos los productos importados que ofrecen: tabacos y sus accesorios (papeles para armar y filtros), golosinas, hojas de afeitar y preservativos. “Este lunes ningún proveedor entregó mercadería porque decían que no tenían precio”, aseguró.

La afectación al rubro textil

“Entre los textiles faltan telas para la confección. En el calzado, pegamentos y artículos de cuero. En el caucho, neumáticos y productos derivados, como los preservativos. Y está faltando mucho vidrio. No hay sector que no tenga problemas de ese tipo”, finalizó.

El rubro textil está afectado y hay faltantes de botines.

“Botines de fútbol casi no quedan”, describió el dueño de una de las principales cadenas del país. Es uno de los artículos clave para las ventas en ese sector, teniendo en cuenta que faltan menos de 5 meses para el inicio del Mundial de Qatar. “Muchos fabricantes ya nos anticiparon que no se importarán camisetas de seleccionados de otros países”, comentó. Con la camiseta argentina no habrá problemas, ya que Adidas la fabrica y distribuye en el país.

Asimismo, con las restricciones a las importaciones, también hay escasez de otros artículos vinculados a deportes considerados de nicho. “Prendas y calzado para tenis, rugby o vóley, por ejemplo, son muy difíciles de conseguir”, dijo el dueño de otra cadena comercial.