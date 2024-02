El dólar bajó 13% en febrero y fue una de las peores inversiones del mes

El dólar cerró febrero en baja y se transformó en una de las peores inversiones del mes al acumular un retroceso del orden de 13%, contra una inflación que se ubicaría por encima del 15%.

La divisa completó este jueves en el mercado paralelo de la City porteña a $ 1.000 para la compra y $ 1.030 para la venta, e incluso tras el cierre de las operaciones algunas “cuevas” lo comenzaron a tomar a $ 995.

De esta forma quienes apostaron al “billete” con refugio de ahorro en el mes que termina se encontraron con un saldo negativo, que festejan aquellos que, por ejemplo, mantuvieron plazos fijos al 9% y que logran un “carry trade” (al margen de la pérdida contra la suba de precios).

Un comportamiento similar tuvieron las opciones financieras. El MEP se mantuvo hoy en $ 1.032 y de esta forma cerró el mes con una baja de 12,2%. En tanto, el Contado con Liquidación también operó estable en $ 1.072, sufriendo una baja de 14,1% en el segundo período del año.

El dólar mayorista oficial culminó a $ 842,20, lo que implica un alza de 2%, respetando el crawling peg que afirmo sostener el Banco Central.

De esta forma, la brecha entre el dólar blue y el mayorista se redujo a 22%. Contra el MEP prácticamente desapareció y contra el CCL es de -4%.

La evolución del dólar quedó muy por debajo de la dinámica de los precios de la economía con lo cual imprimió pérdidas en quienes mantuvieron sus posiciones en la moneda extranjera.

Por su parte, el índice dólar exportador sugerencia para operaciones agropecuarias retrocedió 0,3% a $ 882,39.

En las operaciones a futuro también se observaron caídas. A fin de marzo se pactaron negocios a $ 880,5, con un retroceso de 0,4%, mientras que para abril el precio es de $ 942.

Por su parte, el Banco Central vendió hoy $ 142 millones, en la segunda jornada con saldo negativo desde la asunción de Javier Milei.

Las reservas brutas se redujeron U$S 910 millones a U$S 26.685. Desde la autoridad monetaria indicaron que además de la venta de divisas se sumó el pago de un bono por parte de la provincia de Buenos Aires por U$S 350 millones y vencimientos de contratos de futuro a cargo de la autoridad monetaria.

En febrero el BCRA acumuló compras por U$S 2.357 millones y desde el 13 de diciembre totaliza ingresos por US$ 8.492 millones.

Caputo y Yellen

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió hoy con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen en el marco de la reunión del Grupo de los 20, quien destacó el desempeño del gobierno de Javier Milei

“La administración Milei ha heredado una difícil tarea de estabilización, pero ya ha dado algunos pasos importantes para restaurar la sostenibilidad fiscal, ajustar el tipo de cambio y combatir la inflación”, sostuvo la funcionaria en un comunicado de prensa.

Tras el encuentro se reavivaron las versiones sobre la posibilidad de que la Argentina cierre un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluya el desembolso de fondos frescos para apoyar la salida del cepo cambiario.

Yellen es quien en definitiva le dará la orden a la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva para este nuevo apoyo financiero al país.

Cabe recordar que en la última semana, Milei y Caputo tuvieron reuniones directas con la cúpula del FMI y las más altas autoridades en materia económica y política del gobierno de los Estados Unidos.

La posibilidad de un nuevo acuerdo anticipado ayer por este medio, fue publicado hoy por la agencia internacional Bloomberg a partir de declaraciones off the record obtenidas en Brasil.

Sin embargo, Caputo negó la negociación con el FMI a través de su cuenta de “X” al citar como “incorrecto” el cable de la agencia.

Cabe recordar que fue el mismo presidente Milei quien admitió que se estudia esta posibilidad la semana pasada.

Se especula con la posibilidad de que el ministro pretenda abortar el crecimiento de la noticia para evitar el impacto negativo en caso de no concretarse.