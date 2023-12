El Ministerio de Economía estará ofreciendo este miércoles tres bonos en pesos, dos de ellos atados a la variación del índice de precios, en lo que será la primera licitación de deuda tras la asunción de Luis Caputo al frente del Palacio de Hacienda.

El instrumento a licitar que integra el Programa de Creadores de Mercado es una Letra del Tesoro a descuento con vencimiento el 18 de enero.

Desde que asumió Caputo al frente de Economía, se realizará la primera licitación de deuda. Foto: Federico Lopez Claro

A este título se le suman otros dos que no forman parte del Programa y que son un Bono ajustado por CER (inflación) más una sobre tasa del 4,35% a pagar el 24 de febrero del 2025; y otro de características similares, pero con un adicional del 2% y vencimiento previsto para el 9 de noviembre del 2026.

La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10 y finalizará a las 15. La licitación de los instrumentos detallados se realizará mediante indicación de precio y no tendrán precio máximo ni mínimo.

La deuda del Estado nacional alcanzaba en noviembre, último mes pleno de la administración de Alberto Fernández, a US$ 422.825 millones. Así lo informó el Ministerio de Economía, que dio cuenta que el 38% de la deuda es pagadera en “pesos”, mientras que el 62% restante se encuentra en moneda extranjera.

Desde que asumió Caputo al frente de Economía, se realizará la primera licitación de deuda. Foto: AP

Solo con respecto a octubre, los compromisos aumentaron US$ 6.014 millones, o el equivalente al 1,44% mensual. Esta variación se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en US$ 2.856 millones y el aumento de la nominada en pesos por un monto equivalente a US$ 8.870 millones.