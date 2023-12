Luis Caputo: “Van a ser meses de inflación dura”

El ministro de Economía, Luis Caputo, en diálogo con Luis Majul para el programa La Cornisa emitido en La Nación + habló sobre las diferentes medidas que su cartera fue tomando desde el ascenso de Javier Milei como presidente y las que vendrán en los próximos meses.

En ese sentido, habló sobre las medidas más significativas hasta el momento abordadas, tales como la brecha cambiaria, la inflación, las Leliqs, el gasto público, entre otras.

Luis Caputo. Foto: Federico Lopez Claro

REDUCCIÓN DE LA BRECHA

Según el ministro Caputo, “las medidas fueron muy bien recibidas. Cuando vos tomás medidas que no tienen un fundamento económico atrás, pasa lo que pasó en agosto de 2023, con la última devaluación de Massa”.

“El ajuste del tipo de cambio que nosotros hemos hecho de $360 a $800, si no tuviera la credibilidad que efectivamente tuvo, ¿qué hubiera pasado con el tipo de cambio libre? Estaba $1100, se hubiera ido a $2000, $2500. Lejos de pasar eso, ha caído de $1100 a $980, y hoy estamos en la brecha más baja, del 20%, igual a cuando Alberto Fernández asumió en diciembre del 2019. Si no hay medidas consistentes atrás, eso no puede pasar”, cerró.

INFLACIÓN

Sobre el gran flagelo económico de los argentinos, Caputo afirmó: “No es solo la inercia inflacionaria, sino toda la inflación que estaba metida debajo de la alfombra. El control de precios no funciona nunca, el rezago de la política monetaria. Van a ser meses de inflación dura. Pero hay que dar tranquilidad a la gente, porque todas las medidas que estamos tomando van a ser para revertir ese proceso. La inflación va a tender a ceder y las cosas se van a encaminar”.

REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

Uno de los estandartes de la campaña presidencial de Javier Milei fue la reducción del gasto público. En ese sentido, el ministro de Economía aseveró: “El 60% del ajuste se concentró en reducción del gasto público, desde la reducción de ministerios, secretarías, autos, transferencias discrecionales a las provincias, gastos administrativos. Eso constituye el 60%. Te diría que es más, porque yo considero que los subsidios no son tales, son también usos de los recursos públicos para hacer política, son un perjuicio para los que menos tienen”.

“Todo eso hemos venido a corregir. También tiene su componente monetario y cambiario. Es decir, no es solamente lo fiscal, que es condición necesaria”.

LELIQs

Respecto de la Leliqs, dijo: “Cuando digo lo monetario. Está este famoso tema de las LELIQs. El problema de base es fiscal. Pero el financiamiento de 20 puntos, que es un montón de producto con emisión, generó, a su vez, un problema monetario. Y es que hay un sobrante de pesos enorme. Todos esos pesos que se emitieron, la ciudadanía no los demanda. Entonces, sobran. Como sobran, el Banco Central los tiene que retirar. ¿Cómo los retira? Emite LELIQs, retira pesos”.

“Esas LELIQs se desarman. Se pueden desarmar de manera gradual y de shock. Y no son excluyentes. Nosotros estamos usando ambas herramientas”.

MEDIDAS GRADUALES Y DE SHOCK

En cuanto a este tema, expresó: “Gradual, por un lado, vamos a tratar de aumentar la demanda de dinero. ¿Y cómo lo haces eso? Generando más confianza”.

Y agregó: “Y hay otras más de shock. Una que es que no va a haber más financiamiento del Banco Central al Tesoro. Le estamos dando la independencia que tanto se pide. Se va un tercio de la emisión que se venía generando”.

IMPORTACIONES

“Y hay una opción más, que es la que se va a estar anunciando la semana que viene, que tiene que ver con lo monetario, lo comercial, y lo cambiario. Lo que le decimos a los importadores es te vamos a dar un bono en dólares que te va a dar estos dólares en el futuro, cuando el Banco Central los tenga, porque el Banco Central en el futuro los va a tener porque va a haber superávit comercial en los próximos años. Y esto destraba el problema de las importaciones”, dijo Caputo.

“Cada bono que el Banco Central vende, los importadores se lo compran con pesos. Entonces, ¿qué hace el Banco Central con esos pesos? Los elimina, los quema. Entonces, ese es el cuarto componente de shock en lo monetario. Va a eliminar fuertemente el sobrante de pesos y eso va a hacer que la expectativa inflacionaria caiga fuertemente”, agregó.

Y cerró explicando: “Este bono es un bono en dólares que se va a vender al tipo de cambio oficial. Como es un bono que va a tener características especiales y va a cotizar a un precio alto, los importadores se van a estar haciendo de dólares a un valor cercano a $800. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el dólar libre empieza a subir, los importadores van a estar vendiendo este bono haciéndose los dólares a $800 y vendiendo el dólar libre a un precio más alto, permitiendo que no suba”.

Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei. (AP)

DÉFICIT CERO

Otro de los grandes estandartes de la campaña de Milei fue el de lograr el déficit cero para el país. En ese sentido, Caputo señaló: “La prioridad es ir a déficit cero. A ninguno nos gusta subir algún impuesto. Pero, dentro de lo que se estaba haciendo en este paquete de medidas, tenía su lógica. Vamos a estar recomponiendo reservas, ya bajó la tasa de interés, el tipo de cambio libre, lejos de subir, cayó, y hoy volvimos a la brecha de diciembre de 2019. Es decir, en una semana se corrigieron cuatro años de desmanejo cambiario”

JUBILADOS

“Con la fórmula anterior, lo que hubieran perdido los jubilados en los próximos cuatro meses producto de esa fórmula, hubiera significado, para el fisco, un ahorro de dos puntos de déficit. Si seguíamos con esa fórmula, los jubilados hubieran perdido poder adquisitivo, más o menos, en los próximos meses en un 40%. Esa fórmula es muy mala. El Gobierno no está especulando, está protegiéndolos”, dijo el ministro.

“Los Planes Potenciar se congelan. No los estamos eliminando. Lo que estamos diciendo a las provincias es no tenemos plata, que es la realidad”.

“Hay muchos gobernadores que ya han entendido que estamos frente a un sistema nuevo, que la gente entendió el cuento de que el problema no es el dólar, ni la inflación, ni la deuda, sino que es el déficit fiscal. Y hoy está exigiendo eso”, aseveró.

PARITARIAS

Al respecto, expresó: “Se va camino a paritarias libres. Todo en realidad estamos convergiendo a que sea lo más libre posible”.

DESREGULACIÓN

“A eso apunta el decreto, a eso apunta la ley también, a simplificarle la vida a la gente, eso es libertad también. O sea, es empezar a sacar todas esas trabas que quedaron en el día a día de la gente y que la gente está cansadísima de esas cosas. Hasta donde se está decidiendo ahora, hay un decreto de desregulaciones, incluye este trabajo que estaba haciendo Federico Sturzenegger. Va a simplificar mucho la vida de los ciudadanos. Y lo que dice la ley apunta también a lo mismo, el objetivo es simplificarle la vida a la gente”, analizó el titular de la cartera de Hacienda.

SUBSIDIOS

Un tema que generó mayores contrapuntos fue el de los subsidios. En ese sentido, Caputo mencionó: “Decidimos el nivel de subsidio que se va a dar. Los subsidios hoy tanto de energía como de transporte son dos puntos de producto. Los vamos a ir corrigiendo a razón, aproximadamente, de un tercio por año. Entonces hoy estamos corrigiendo 0,7 de esos dos puntos, de los cuales, 0,5 es de energía y 0,2 es de transporte”.

Y sumó: “Se está cambiando el enfoque, en vez de subsidiar libremente la oferta se va a un enfoque de subsidiar la demanda. También hay diferentes sectores, se va a hacer una diferenciación entre los sectores que más lo necesitan y los que menos”.

PRIVATIZACIONES

“Las empresas del Estado que se puedan privatizar, en el corto plazo se van a privatizar. Las que no se puedan privatizar, porque es más difícil, por razones técnicas, se va a tratar de mejorar sus cuentas”, explicó.

“Toda empresa que sea ineficiente, que le cuesta plata al Estado, por definición estaría bueno privatizarla. Aerolíneas es un ejemplo. Hay un equipo hoy evaluando cada una y que se quiere ejecutar en el corto plazo lo que efectivamente sea posible”, sentenció.

AJUSTE DE LA POLÍTICA

El ministro dijo: “Nosotros en Economía estamos devolviendo algo así como 600 autos. Calculamos que tenemos un sobrante de aproximadamente 600 autos. O irán a la venta o se los vamos a dar a la ministra de Seguridad que los necesita. Y lo mismo están haciendo todos los ministerios”.

“Hemos podido achicar en aproximadamente dos puntos, dos puntos y medio, lo que es el gasto de la política. Hay mucho de ese gasto político en provincias. En las provincias es importantísimo que asuman ese mismo compromiso que estamos asumiendo a nivel nacional. Dos puntos del PBI son algo así como 10.000 millones de dólares”, mencionó.

“Son gestos que hay que dar, son gestos que todos nosotros tenemos que dar. Ya lo estamos haciendo eso. Nosotros, la mayoría de los ministros y demás, ya nos pagamos hasta nuestro café, los almuerzos y todo. Hay un cambio en todo sentido”.

“Hay mucha gente también del sector público que gana lo justo. O sea, no se puede generalizar. Lo que hay que decir es eficientizar la cantidad de empleados públicos. Eso es lo que estamos trabajando también. Estamos eliminando todos esos contratos que se hicieron en los últimos seis meses, clásicos de la política. Cada ministerio está reportándolo, pero estamos cortando eso fuertemente”.

CONFIANZA EN LAS MEDIDAS

Pese a la reticencia que pueden llegar a generar las medidas económicas, Caputo afirmó: “Tenemos absoluta confianza que lo que estamos haciendo va a ser para mejor. Por primera vez en mucho tiempo en Argentina vamos a resolver la madre de todos los problemas. Va a haber un período duro y el contrato nuestro es decir la verdad. Por lo tanto, no vamos a ocultar esto”.

Y dijo: “Ese momento duro no es producto de las medidas que hemos tomado y las que vamos a seguir tomando. Es producto de todos los desmanejos que se han hecho en los últimos años”.

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: Captura de video

“Todas las medidas que estamos tomando, quédense tranquilos que nos van a llevar al camino correcto. ¿Por qué? Porque han funcionado en todos lados del mundo. La única razón por la que acá no han funcionado es porque nunca hemos tomado las medidas correctas”.

Y al cerrar, comentó: “Pueden quedarse tranquilos que en el mediano plazo vamos a estar encaminados a ser un país mejor, con menor inflación, más crecimiento, y vamos a reemplazar planes sociales por trabajo”.