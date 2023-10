Cristina Kirchner subió a TikTok un análisis que hizo sobre los mercados en 2011: “¿Parece hoy, no?”

El precio del dólar “blue” sacudió las especulaciones de los optimistas que esperaban un valor de este tipo mucho más cerca de fin de año. Finalmente, cerró en $ 1020 pero llegó a tocar el techo de $ 1050. Los referentes políticos se hicieron eco de la jornada financiera caótica y la vicepresidenta Cristina Kirchner no fue la excepción.

La expresidenta utilizó una vez más su flamente cuenta de Twitter para reflotar una reflexión sobre los mercados financieros. En el epígrafe destacó: “Cumbre de empresarios del G20 en 2011. ¿Parece hoy, no?”.

“Nosotros estamos sosteniendo que el verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo. Si no hay consumo, señores, no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía”, comienza el video que compartió.

“Si nosotros hacemos planes de ajuste, si la gente no puede gastar plata, si la gente está endeudada en el más del 100% de sus posibilidades, yo quiero que alguno me diga cómo vamos a hacer para que vuelva a crecer la economía”, seguía.

“(Cómo se hace) si no hay consumo, si el capitalismo es eso: que la gente consuma y que ustedes, los empresarios, produzcan y vendan cada vez más. Este es el tema, esto es lo que está fallando, estoy proponiendo volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo, esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie”, decía entre aplausos la entonces presidenta.

Cristina Kirchner sostenía que su propuesta era “regular lo que hay que regular”, en lugar de pedirle a los países que “ajusten”.

“Se van a comenzar a cuestionar los fundamentos de la democracia, porque cuando la gente vea que la democracia no le da posibilidades de trabajo, de progreso, de tener casa, de salud, comienzan a cuestionar los funcionamientos del sistema político y sepan que si esto se profundiza, van a empezar a cuestionar las democracias y las formas políticas actuales”, evaluaba.

Entonces, recordaba que Europa también tiene una historia relacionada con gobiernos totalitarios que surgieron “en medio de crisis económicas insolubles y que no pueden resolverse”.

“Yo creo que estamos a tiempo de poder establecer soluciones, pero soluciones que tengan que ver con la regulación de aquellos que han provocado el problema”, señalaba.

Y cierra el video: “Muchas veces hay que afectar intereses, intereses que son muy poderosos, pero yo me atrevo a decir que es mejor enfrentar esos intereses minoritarios pero poderosos antes que más adelante, enfrentar la furia de la sociedad”.