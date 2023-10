Dólar: Massa dijo que “no va a parar” hasta que “vayan en cana los especuladores”

El ministro de Economía, Sergio Massa, culpó a los especuladores de una nueva suba del dólar y prometió que se ocupará de que “vayan en cana” por atentar “contra el ahorro” de la gente.

“Voy a meter en cana a los que especulan con el ahorro de la gente aunque me cueste la elección”, aseguró Massa al hablar en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

Massa remarcó que de “esos cuatro o cinco vivos que juegan al arbitraje me voy a ocupar de que vayan presos”.

“La vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar que no se escape y vaya a cana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso”, insistió.

Massa consideró que “desde la política hay que ponerles el límite a los irresponsables y con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan por el patrimonio y el ahorro de la gente”.

“Yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos cuatro o cinco pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos con que se ataca al mercado, las libertades. Hasta que no los vea presos, no paro”, resaltó.